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Coca Cola'dan Pakistan'a 250 milyonluk yatırım

Coca Cola, gelecek üç yıl içinde, Pakistan'da 250 milyon dolar civarında yatırım planladığını açıkladı.

REUTERS | 20.04.2018 - 09:51..
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Ünlü içecek firması yaptığı açıklamada, yatırım tutarının nihai yatırım kararına bağlı olarak değişim gösterebileceğini de belirtti.

PAKİSTAN'DA 6 FABRİKA

Açıklamada ayrıca, şirketin Pakistan'daki altıncı fabrikasını Faisalabad'da açtığı da belirtilerek, 84 milyon ünite kasa kapasiteye sahip olan fabrikanın toplam yatırım tutarının 45 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Faisalabad fabrikası ile birlikte şirketin Pakistan'da altı fabrikası ve 440 milyon ünite kasa üretim kapasitesi oldu.

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