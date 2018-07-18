Coca-Cola'nın sosyal sorumluluk projelerine iki ödül

Coca-Cola Türkiye’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri İngiltere’nin başkenti Londra’da iki uluslararası ödüle layık görüldü. Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra’da düzenlenen bir törenle sahiplerine ulaştı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Ödül töreni aralarında Antony Hopkins, John Hurt, Timothy Dalton, Joan Collins gibi İngiltere'nin ve dünyanın ünlü oyuncularını yetiştiren Kraliyet Drama Sanatları Akademisi’nde (RADA) gerçekleştirildi. Coca-Cola Türkiye’nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürüttüğü “Kız Kardeşim Projesi” ödül kazanan projeler arasında yer alırken, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi de ödüllendirilen bir diğer proje oldu.

Törende, Coca-Cola Türkiye’yi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin temsil etti. Sinan Cem Şahin, “Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir olmasının yaşadığımız çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Topluma değer katmada sürdürülebilirlik projelerinin büyük bir yere sahip olduğuna inanıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri tarafından takdir edilmiş olması bizim için büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.

"KIZ KARDEŞİM PROJESİ"

Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 2018 yılında 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Cola-Cola’nın kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynayacağına inancından hareketle başlattığı ve 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının güçlenmesine destek olmayı hedefleyen 5by20 programına Türkiye’den katkı veren Kız Kardeşim projesi, 2015 yılında hayata geçirildi.

Bugüne kadar 2 binin üzerinde kadına ulaşan Kız Kardeşim projesi 2018 yılında 30 şehirden 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Proje kapsamında kadınlara girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ayrıca kadınlar arasında yerel ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ürettiği ürünlerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için de çalışmalar yapılıyor.

"GELECEĞİN TARIMI PROJESİ"

İklim Değişikliği kategorisinde ödül alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen “Geleceğin Tarımı Projesi” ise tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alıyor. Doğa Koruma Merkezi ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı iş birliğinde Konya’da yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alarak, çiftçilerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesini kolaylaştıracak geniş kapsamlı model oluşturmayı hedefliyor. Projede uygulanan anıza doğrudan ekim ve rüzgâr perdesi gibi koruyucu tarım teknikleri ile tarımın önemli girdileri olan toprak ve suyun korunması amaçlanıyor. Güçlenen toprak yapısı ile tarım ürünleri zor iklim koşullarına karşı daha korunaklı hale gelirken verim de artıyor.

TURKCELL VE ENERJİSA'NIN PROJELERİNE ÖDÜL

Turkcell tedarik zinciri ekibi de “Eşit Fırsatlar” (Equal Oppurtunities) alanında Altın Madalya ile ödüllendirildi. Türkiye’nin kırsal şehirlerinde çağrı merkezi operasyon alanları açarak bu şehirlerde yaşayan 950 adet gence istihdam imkanı sağlayan Turkcell bu projesi ile ödüle layık görüldü.

Enerjisa’nın çocuklarda enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlendirmeyi amaçladığı ‘Enerjimi Koruyorum’ projesi de ödüle layık görüldü.

Enerjisa’nın AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde, 14 ilde gerçekleştiriliyor. Alışkanlıkların, çevre ve tasarruf konusunda farkındalığın oluşmaya başladığı 7-10 yaş aralığındaki çocuklara düzenlenen enerji verimliliği eğitimleri onların dikkatini çekebilecek, ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle hazırlanıyor.

Aynı zamanda, Enerjisa’nın gönüllü çalışanlarından oluşan “Enerjik Gönüller" tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile sosyal sorumluluk bilinci kurum içi kültürde de destekleniyor. Bugüne kadar 14 ilde, 550 okulda, 330 gönüllü çalışanı ile 250 binden fazla öğrenciyle buluşulan projede eğitimlere ek olarak, çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirebilecekleri “Bremen Mızıkacıları” isimli bir tiyatro oyunu da sergileniyor.