Bridgeport kentinde hızla yaklaşan ve çarpmak üzere olan bir aracı fark eden Shanta Jordan, hiç tanımadığı bir çocuğun üzerine atılarak ona siper oldu.

ÇOCUK ÖLÜMDEN KURTULDU

NBC4I’nin aktardığına göre, çarpma sonucu çocuk ciddi şekilde yaralandı fakat ölümden kurtuldu. Başta bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuk, yapılan operasyonlar sonrasında tehlikeyi atlattı.

Çocuğa araba çarpmasın diye kendini siper etti VİDEO

POLİS: MÜDAHALE ETMESEYDİ, ARABA ÇOCUĞU EZERDİ

Polis memuru A. J. Perez; "Eğer Shanta Jordan müdahale etmeseydi, araba çocuğu ezmiş olurdu ve muhtemelen ölürdü." dedi.

ÖDÜLLENDİRİLECEK

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Jordan ise, taburcu olmasının ardından kahramanlığı nedeniyle ödüllendirilecek.