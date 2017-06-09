taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.978
USD
3,5309
EURO
3,9579
ALTIN
144,75
PETR
47,7200

Çocuğa araba çarpmasın diye kendini siper etti

Connecticut eyaletindeki Bridgeport kentinde yaşanan olayda, kadının yaptığı davranış büyük takdir topladı.

09.06.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. Dünya

2

Bridgeport kentinde hızla yaklaşan ve çarpmak üzere olan bir aracı fark eden Shanta Jordan, hiç tanımadığı bir çocuğun üzerine atılarak ona siper oldu.

ÇOCUK ÖLÜMDEN KURTULDU

NBC4I’nin aktardığına göre, çarpma sonucu çocuk ciddi şekilde yaralandı fakat ölümden kurtuldu. Başta bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuk, yapılan operasyonlar sonrasında tehlikeyi atlattı.

Çocuğa araba çarpmasın diye kendini siper etti VİDEO

POLİS: MÜDAHALE ETMESEYDİ, ARABA ÇOCUĞU EZERDİ

Polis memuru A. J. Perez; "Eğer Shanta Jordan müdahale etmeseydi, araba çocuğu ezmiş olurdu ve muhtemelen ölürdü." dedi.

Çocuğa araba çarpmasın diye kendini siper etti

ÖDÜLLENDİRİLECEK

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Jordan ise, taburcu olmasının ardından kahramanlığı nedeniyle ödüllendirilecek.

Çocuğa araba çarpmasın diye kendini siper etti

İlginizi Çekebilir
ABD'nin müslümanları terörist gösterme çabaları sürüyor
Müslümanlara karşı algı operasyonlarının dozunu artıran ABD, 10 yıllık videoyu gündeme getirdi.
Yenilebilen kahve bardağı
Dünyanın ilk 'organik' yenilebilen kahve bardağı uzun süre sağlamlığını koruyor.
İngiltere basınında seçim manşetleri
İngiltere'de gazeteler, Perşembe günü İngiltere'de düzenlenen erken seçimlerin sandık çıkış anketlerini manşetlerine taşıdı.
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar
İnigltere'de sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekiline ulaşamıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

185
4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

153
Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

99
Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

145
ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

105
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM