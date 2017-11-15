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'Yoğurtçu ırzıma geçti çocuk ondan olabilir'

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu programda bir kadın tecavüze uğradığını itiraf etti.

15.11.2017 - 15:19
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Show TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la adlı programda beklenmedik bir itiraf geldi.

'Yoğurtçu ırzıma geçti çocuk ondan olabilir'

Üç çocuğundan en küçüğünün kendisine ait olmadığını düşünen İbrahim Bey'in yaptırdığı 3 ayrı DNA testine güvenmeyen İbrahim Bey'in eşi Meral Hanım programa katıldı.

4 KEZ DNA TESTİ YAPILDI

Konunun programda gündeme gelmesiyle; çocuğun yoğurtçuluk yapan Bayram Bey'den olabileceği iddia edilmişti. 4. kez yapılan DNA testinde de yine çocuğun İbrahim Bey'den olmadığı sonucu çıkmıştı.

Çocuğu eşinden çıkmayan kadından itiraf- VİDEO

"BANA TECAVÜZ ETMİŞTİ, ÇOCUK ONDAN OLABİLİR"

Bugün canlı olarak ekrana gelen programda fenalaşan Meral hanım; "Yoğurtçu Bayram rızam dışında benimle beraber oldu, çocuk ondan olabilir." sözleriyle Bayram Bey'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

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