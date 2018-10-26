Çocuğu terlikle döven bakıcıya, 7 yıl hapis cezası

Amasya Merzifon ilçesinde meydana gelen olayda, bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin çocukları K.B.B.'ye, geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. evde bakıcılık yapmaya başladı.

Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B., çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu

SES KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRDİ

Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi.

Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.

BÜYÜKBABA ÇOCUĞA ATILAN DAYAĞI KAMERAYLA KAYDETTİ

Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anları kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi.

Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Fadime Y. nöbetçi mahkemedeki ilk ifadesinde, "K.B.B.'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Ben de terlik ile eline vurdum. 'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi" dedi.

'BASİT YARALAMA'DAN 'EZİYET' SUÇUNA ÇEVRİLDİ

Fadime Y. hakkında Merzifon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Ancak ilk duruşmada savcının itirazı üzerine yargılama ‘eziyet’ suçundan devam etti.

Geçen Temmuz ayında görülen duruşmada mahkeme, Fadime Y.'yi tutukluluk halinde geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye etti.

DAVA 6 AYDA SONUÇLANDI

Mahkeme dünkü karar duruşmasıyla sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Fadime Y.’ye ‘eziyet’ suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Dava olaydan 6 ay sonra sonuçlanmış oldu.

ADALETE HER ZAMAN GÜVENDİK

Alev B. Türk adaletine her zaman güvendiklerini belirterek bu karar ile adaletin yerini bulduğunu söyledi. Alev B, karadan memnun olduğunu belirterek "O kadar kötü günler geçirmemize rağmen hakim yerinde karar verdi. Adalet yerini buldu. Bunu yaşamayan bilemez. Ben bir anneyim. Çok zor günler yaşadık. Sürekli kabuslar gördüm. Oğlum çok etkilendi. Biz ona 'cici anne' dedirttik evimize soktuk, güvendik böyle mi yapması gerekiyordu. Küçücük çocuğa yaptığı canilik resme psikopatlık. Oğlum geceleri 'Cici anne vurma, dövme' diye uyanıyordu. Bir kaç ay böyle geçti. O yüzden belki bu ceza ona fazla diye düşünebilir ancak bana göre oğluma yaptığı bu eziyetin karşılığında az bile" diye konuştu.