Çocuğum hasta deyip bankayı soymak istedi

Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, müşteri gibi davranarak banka şubesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı gişedeki görevliye doğrultup iddiaya göre, "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin" dedi.

BANKA ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ

Şüpheli, güvenlik görevlilerini de hareket etmeleri halinde banka personelini öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Gişedeki memur, erkek şüpheliyi parayı hazırlama bahanesiyle oyalarken, güvenlik görevlileri bir anlık dalgınlığından yararlandıkları şüpheliye müdahale etmek istedi.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Şüpheli, bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine emniyet güçlerinin sevk edilmesinden sonra çevrede ve banka şubesinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.