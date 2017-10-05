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Mahkeme pet şişeyi silah kabul edip verdiği cezayı onadı

Diyarbakır'da oğluna içinde buz olan pet şişe fırlatıp kızına yumruk atan babaya verilen cezaya aile, avukatları aracılığıyla itiraz etti.

05.10.2017 - 12:02
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Diyarbakır'da, 2015 yılı Eylül ayında ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan'a içinde buz olan pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızı Ç.K.'ya yumruk attığı iddiasıyla 'Basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan baba İbrahim Kaçan'a, çocukların şikayetinden vazgeçmesine rağmen, toplam 15 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, 1 yıl süren yargılama ardından baba İbrahim Kaçan'ı oğlu Umut'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırmış, içinde buz olan pet şişe ile gerçekleşen eylemi 'silahla' gibi gören mahkeme Kaçan'ın cezasını 9 aya çıkarmıştı. Kaçan kızı Ç.K.'ya yumru atarak 'basit yaralama' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamamıştı.

Mahkeme pet şişeyi silah kabul edip verdiği cezayı onadı

AVUKAT BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ

İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç, Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin pet şişeyi silah sayıp müvekiline verdiği 15 ay hapis cezasını Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Gaziantep bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 21 Eylül 2017 tarihinde verdiği kararda, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından istinaf başvurusunun reddine karar verildiğini belirtti.

DAVAYI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GÖTÜRECEKLER

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına tepki gösteren İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç, aile içerisinde bir babanın çocuğuna yönelik makul sayılabilecek bir tepkiyi, çocuklar ilk başta farklı bir şekilde mahkemeye yansıtması sonucu babaya 15 ay hapis cezası verildiği ve pet şişe'nin silah sayıldığını belirterek, "Bölge Adliye mahkemesinin talebimizi reddetmesi üzerine davaya Anayasa mahkemesine taşıyacağız, oradan da sonuç alamazsak davayı Avrupa İnsan Hakları mahkemesine götüreceğiz." dedi.

İbrahim Kaçan, yakalanması halinde cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.

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