Çocuğuna sözlü şiddet uygulayan anneyi uyarınca tartıştılar

Denizli'deki Gazi Bulvarı'nda otobüs durağı önünde çocuğuna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen bir anneye, bu sırada yanlarından geçen bir kadın müdahale etmek istedi. Bunun üzerine 2 kadın arasında tartışma çıktı.

ANCAK POLİS SAKİNLİŞTİREBİLDİ

Tartışmanın uzaması üzerine araya giren çocuk, annesini uzaklaştırmak istedi. Tartışmayı sürdüren iki kadını, durakta bekleyenler de sakinleştiremedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, araya girip, 2 kadını ikna etti. Sakinleşen kadınlar daha sonra, ayrıldı.





