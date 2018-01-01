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Çocuğunu göremediğini söyleyen adam çatıya çıktı

Kütahya'da çocuğunu göremediği için 4 katlı binanın çatısına çıkan kişi, Emniyet Müdürü Hasan Çevik tarafından ikna edildi.

İHA | 01.01.2018 - 03:27..
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Gazi Kemal Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K. isimli şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıktı. Vatandaşların ihbarı ile 2018 yılının ilk dakikalarında bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. M.K., 2,5 önce dünyaya gelen çocuğunun ayrı yaşadığı eşi tarafından kendisine gösterilmediğini, evladının getirilmemesi durumunda çatıdan aşağıya atlayarak hayatını son vereceğini söyledi.

Çocuğunu göremediğini söyleyen adam çatıya çıktı

EMNİYET MÜDÜRÜ, EŞİNİ VE BEBEĞİNİ GETİRTTİ

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışması sonuç vermedi. Bu arada, olay yerine intikal eden Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, M.K.’ye eşi ve bebeğinin getirileceğini sözünü verdi. Kısa süre sonra M.K.’nin eşi ve bebeği polis otosu ile olay mahalline getirildi. M.K.’nin eşi, "Ne olur atlama bebeği getirdim. Aşağıya in görüşelim" dedi. M.K. eşinin verdiği sözlerin inandırıcı olmadığını dile getirerek, çatıdan aşağıya atlamakta kararlı olduğunu söyledi.

Çocuğunu göremediğini söyleyen adam çatıya çıktı

MÜDÜR ÇEVİK, BABAYI İNMEYE İKNA ETTİ

Çevik, daha sonra çatıdaki M.K. ile telefonla da görüşüp ikna çalışmalarını sürdürdü. M.K., Müdür Çevik’in verdiği sözleri yerine getirmesi halinde çatıdan aşağıya ineceğini belirtti. M.K, "Müdürüm sana güveniyorum ve aşağıya iniyorum. Beni evladımla buluştur" dedi.

Çocuğunu göremediğini söyleyen adam çatıya çıktı

ÇOCUĞUNU DEFALARCA ÖPÜP KOKLADI

Çatıdan indikten sonra polis otosuna götürülen M.K., 2,5 aylık evladını dakikalarca öpüp kokladı. Bu sırada, M.K. ve polisler gözyaşlarına hakim olamadılar. Bina etrafında toplanan vatandaşlar, şahsın aşağıya inmesi ile rahat bir nefes alırken, Emniyet Müdürü Hasan Çevik’e teşekkür ettiler.

M.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çocuğunu göremediğini söyleyen adam çatıya çıktı

Çocuğunu göremediğini söyleyen adam çatıya çıktı

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