Çocuğunu hastaneye getiren husumetlisini vurdu

İ.S., Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hastaneye çocuğunu götüdü. İ.S.'yi gören husumetlisi silahına davrandı. Başından ve göğsünden vurulan kişi tedavi altına alındı.





HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tabancadan çıkan kurşunlar İ.S.’nin göğsüne ve başına isabet etti. Yaşanan olay sonrasında şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı İ.S.’ye ilk müdahale Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi’nde yapıldı. Yaralı İ.S. daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Yaşanan olay sonrasında yaralı İ.S.’nin hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri İ.S.’yi vurup yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralı İ.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



