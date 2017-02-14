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Çocuğunu okula göndermeyen veliye para cezası

60 gün devamsızlığı bulunan bir erkek öğrencinin velisine, kaymakamlık tarafından bin 200 lira idari ceza uygulandı.

14.02.2017 - 16:09
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para

Antalya'nın Kumluca Kaymakamı Polat Kara yaptığı açıklamada, Barbaros Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi E.O'nun sürekli devamsızlık yaptığı tespit edilerek, öğrenci velisinin yazılı ve sözlü olarak uyarıldığını kaydetti.

Öğrencinin, yapılan uyarılara rağmen devamsızlığını sürdürdüğüne işaret eden Kara, bu kez uyarıları dikkate almayan öğrencinin velisine, "İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" doğrultusunda, çocuğunu okula göndermediği her gün için para cezası uygulanacağının bildirildiğini söyledi.

ÇOCUK OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Kaymakam Kara, velinin devamsızlığa gerekçe olarak, "Çocuğunun okula gitmek istemediği" şeklinde bir savunma yaptığının da altını çizdi.

Yapılan tüm uyarılar ve cezai işlem uygulanacağına ilişkin duyurulara rağmen devamsızlığın sürdüğünü vurgulayan Polat Kara, bunun üzerine öğrencinin okula gitmediği günleri dikkate alarak, veliye toplam bin 200 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Kara, "Bu uygulamamızın, ilçemizdeki diğer velilere de örnek olmasını istedik." dedi.

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