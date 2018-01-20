Çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gitti

Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç İlçesinin Kaykılar köyünde, yüksek kalitede esrar yetiştirmek amacıyla en küçük ayrıntısına kadar düşünülen laboratuvarı ortaya çıkardı.

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Tekerlekli tabureyle hasta taşıttılar

Afyonkarahisar, Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşlı ve hasta adamı taşımak için verilen araç tekerlekli bir tabureydi.