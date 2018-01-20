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Çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gitti

Adana'da çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gittiği ileri sürülen kadına vatandaşlar tepki gösterdi.

AA | 20.01.2018 - 11:11..
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Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde iki yaşındaki çocuğunu camları kapalı bir otomobilde yalnız gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

POLİS CAMI KIRACAKTI

Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat araçta yalnız olduğu ileri sürülen çocuğun havasızlıktan etkilenebileceği endişesiyle camı tahta sopayla kırmaya hazırlandı.

Çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gitti

Bu sırada çocuğun annesi aracın bulunduğu yere gelip kapıyı açarak çocuğunu çıkardı.

Çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gitti

ÇOCUĞU ALIP KUAFÖRE GİTTİ

Çevredeki vatandaşlar ile anne arasında, çocuğunu araçta yalnız bırakması nedeniyle kısa süren bir tartışma yaşandı. Daha sonra kadın, çocuğunu kucağına alarak kuaföre döndü.

Çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gitti

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