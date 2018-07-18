taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8072
EURO
5,5954
ALTIN
189,24
PETR
71,6700

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

Şanlıurfa'da, çocuğunun ateşi düşmediği için nöbetçi doktorun kafasında parke taşı parçalayan baba gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA | 18.07.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'ne dün gece yüksek ateş şikayetiyle getirilen çocuk, serviste tedavi altına alındı.

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

PARKE TAŞINI DOKTORUN KAFASINDA PARÇALADI

Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K., kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K., bulduğu parke taşını doktorun başına vurarak parçaladı.

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan Dr. Yalçın kanlar içersinde yere yığılırken, öfkeli baba ise hasta yakını ve sağlık görevlileri tarafından engellendi.

Ağır yaralanan Dr. Yalçın meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Abdulkadir K. ise gözaltına alındı. ​

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

"HAYATİ TEHLİKESİ MEVCUT"

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Bu tür insanlık dışı yaklaşımlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu menfur olayı tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TABİPLER ODASI'NIN HDP SEVİCİLİĞİ

Şanlıurfa'da nöbetçi doktora karşı düzenlenen saldırıya tepkiler art arda yükselirken, Tabipler Odası'nın gündemi farklı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekilleriyle bir araya gelen Tabipler Odası üyeleri, hükümeti eleştirmekle meşgul.

PKK'nın hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik düzenlediği saldırıları kınamaktan kaçınan Tabipler Odası, bu konudaki ikiyüzlülüğü nedeniyle sağlık çalışanları tarafından sık sık eleştiriliyor.

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

22
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

26
Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

115
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

19
PKK cenazesine katılan HDP'lilerin küstahlığı

PKK cenazesine katılan HDP'lilerin küstahlığı

162
Mehmetçik vatan nöbetinde

Mehmetçik vatan nöbetinde

81
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM