Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darbetti

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'ne dün gece yüksek ateş şikayetiyle getirilen çocuk, serviste tedavi altına alındı.

PARKE TAŞINI DOKTORUN KAFASINDA PARÇALADI

Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K., kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K., bulduğu parke taşını doktorun başına vurarak parçaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan Dr. Yalçın kanlar içersinde yere yığılırken, öfkeli baba ise hasta yakını ve sağlık görevlileri tarafından engellendi.

Ağır yaralanan Dr. Yalçın meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Abdulkadir K. ise gözaltına alındı. ​

"HAYATİ TEHLİKESİ MEVCUT"

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Bu tür insanlık dışı yaklaşımlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu menfur olayı tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TABİPLER ODASI'NIN HDP SEVİCİLİĞİ

Şanlıurfa'da nöbetçi doktora karşı düzenlenen saldırıya tepkiler art arda yükselirken, Tabipler Odası'nın gündemi farklı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekilleriyle bir araya gelen Tabipler Odası üyeleri, hükümeti eleştirmekle meşgul.

PKK'nın hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik düzenlediği saldırıları kınamaktan kaçınan Tabipler Odası, bu konudaki ikiyüzlülüğü nedeniyle sağlık çalışanları tarafından sık sık eleştiriliyor.