taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Çocuğunun gözü önünde karısını defalarca bıçakladı

Gaziantep'te, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokağın ortasında bıçaklanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

03.10.2017 - 16:57
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde, anne Hakkın Meriç 8 yaşındaki oğlu ile yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Özgür ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 3 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çocuğunun gözü önünde karısını defalarca bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hakkın Meriç, hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı.

Çocuğunun gözü önünde karısını defalarca bıçakladı

ÇOCUKLARINI GÖSTERMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Olay sonrası kaçan Özgür Meriç, bugün Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Çıksorut Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Meriç, emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasında olduğu eşini, çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle tartıştığı sırada bıçakladığını söyledi.
Sorgulaması süren şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Çocuğunun gözü önünde karısını defalarca bıçakladı

Çocuğunun gözü önünde karısını defalarca bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da silahlı icra kavgası
Şanlıurfa'da iki grup arasında icra meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı
Gaziantep'te av tüfeğiyle ateş açılan otomobilde bulunan 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken 1'i yaralandı.
Bodrum'da köpeğe tekme tartışması hastanede bitti
İstanbul'dan Bodrum'a tatile giden iki kadın, köpeklerine tekme atan esnaf tarafından darp edildi.
Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar
Güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar yerine başka bilgisayarın kasasını çalan hırsızlar, kısa sürede yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

251
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

229
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

162
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM