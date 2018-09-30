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'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

Eskişehir'de yaşlı vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

İHA | 30.09.2018 - 01:15..
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Şeker, Emek, Esentepe ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşları 72, 81, 83 ve 93 olan 4 kişinin evlerine gelen bir şahsın "Çocuğunuz kaza yaptı, beni hastaneden yolladılar" deyip paralarını alıp kaçtığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu şüphelinin İ.D. (34) olduğunu belirleyen ekipler, şahsın bulunduğu ikamete operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki sorgusunun ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı VİDEO

'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

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