Çocuğunuzla gidebileceğiniz rotalar

Uzmanlar çocuklarınızı ödüllendirmeyin diyor, evet hediye almak yerine onlarla birlikte zaman geçirebilirsiniz. Mesela ailecek unutulmaz birkaç gün geçirin veya çocuklarınızı sosyalleşeceği, öz güven kazanacağı kamplara gönderin...

THE LEND OF LEGENDS - ANTALYA

Malum yaz geldi, çocuklar denize ve havuza hayır diyemiyor. Onları Maldivleri aratmayan beyaz kumların olduğu, yüksekliği iki metreyi bulan dev dalgalar, çılgın nehir, her yaşa uygun kaydıraklar, 5D sinema ve 111 metre yüksekliğe sahip gizemli kulenin olduğu The Lend Of Legends’a götürebilirsiniz. Bu rota çocuğunuzla birlikte sizin de çok eğlenebileceğiniz bir rota.

Aynı zamanda dünya mutfağından lezzetli yemekler sunan beş yıldızlı otelinde konaklarken, çocuğunuzla birlikte sezonu dolu dolu açmış olucaksınız.

ÇOCUĞUNUZLA KAMP YAPIN – YEDİGÖLLER

Bolu’da bulunan, ağaçların arasında birbirinden güzel yedi gölün bir araya gelerek oluşturduğu doğal alanda, çocuğunuzla birlikte kamp yapabilirsiniz.

Çocuğunuzla çadır kurmayı, doğayı keşfetmeyi ve temiz havada vakit geçirmek ikinize de çok iyi gelecek. Fotoğraf makinenizi de yanınıza alıp bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz.

KÜÇÜK BİR DENİZCİ YETİŞTİRİN – URLA YELKEN KULÜBÜ

Denize aşık çocuklarınız yaz tatilinde eğlenirken, sosyalleşsin ve tecrübeli hocalardan yelken dersi alsın istiyorsanız, Urla Yelken Kulübü bunun tam yeri, tam zamanı. Burada yelken ve sörf kursları bir arada yapılıyor ve yaklaşık 15 gün sürüyor.

ASTRONOTLUĞA ADIM – UZAY KAMPI

Bu yaz çocuğunuzun denizden çok bilimle ilgilinmesini istiyor musunuz? İzmir’de bulunan Uzay Kampı, çocuğunuzu bilimle ilgilendirip astronot olma şansı sunuyor. Çocuğunuz yaz boyu süren kamplara altışar gün katılma şansı var.

Kamp alanında sanal Mars gezisi, model roket yapımı ve uzay çalışmaları eğitimleri onları bekliyor. Sizleri de düşünmüşler, yetişkinler için de turlar var. Üstelik bazı eğitimlere NASA’dan astronotlar da katılabiliyor, umarım denk gelirsiniz.

BİLİM SANAT VE EĞLENCE – SAVOZA ESKİŞEHİR

Eskişehir’in bilim, sanat ve eğlence için biçilmiş kaftanı burası. Bu park öyle bildiğiniz parklara benzemiyor. Burası Türkiye’nin en büyük ve en güzel parklarından biri.

İçinde de yok yok. Masal şatosu, korsan gemisi, yapay gölet, bilim ve deney merkezi, uzay evi ve sualtı dünyası gibi bir güne zar zor sığdırabileceğiniz üniteler var.

KAÇKARLAR’DAKİ TEK ÇOCUKLU ORGANİZASYON

Çocuklar ne zaman dağları, dereleri, ormanları, yaylaları, şelaleleri, hayvanları bir arada görürse o zaman o çocuk tam anlamıyla hayatın gerçeklerine tanık olmuş olur.

Bu tatilde yolunuz Karadeniz’e düşerse mutlaka Kaçkarlar’ın tek çocuklu organizasyonuna katılın. Çat Vadisi’nde bulunan bu kamp alanında hem çocuğunuz hem de sizin için her güne bir etkinlik sığdırılmış.

HEM YETİŞKİN HEM ÇOCUK

Burada hem yetişkinler, hem de çocuklar için Oryantiring (hedef ve yön bulma çalışması), balık tutma, poğaça yapma, Kaçkar Yaylaları’nda yürüyüş yapma, uçurtma uçurma gibi etkinlikler var. Ayrıca rehberin hazırlamış olduğu gün gün gezi programları bulunuyor.