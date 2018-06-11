Çocuğunuzla ilk seyahatinizde dikkat etmeniz gerekenler

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bayram tatili geldi geliyor; hazırlıklar tamamlandı, yola çıkmak için hazırsınız. Nereye gideceğinize karar verdiniz fakat gözden kaçırdığınız önemli noktalar olabilir. Çocuğuyla ilk kez seyahat edecek olan bireylerin dikkat etmesi gereken birkaç husus var. Çocuğunla ilk seyahatin veya beşinci seyahatin bile olsa, çocukla birlikte seyahat etmek her zaman göz korkutucudur. Bu haberimizde, sizlere çocuklarla bir esinti yapmanıza yardım edeceğiz. Sonuçta siz ve çocuklarınız dünyayı görmek ve yol boyunca birlikte hareket etmek istiyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi öncelik her zaman çocuklarımızın.

YAŞ GRUBUNA GÖRE İHTİYAÇ BELİRLEYİN

Çocukların yol üzerinde iyi vakit geçirmelerine yardımcı olmak için kullanabileceğiniz özel stratejiler, çocuğunuzun kaç yaşında olduklarına bağlı. Yani bir yaşını tamamlamamış bebeğinizle yola düşerseniz ‘ingaaaa’ sesinden çekeceğiniz var; yapacak pek de bir şey yok. İhtiyaçlarınızın tamamını, çocuğunuzun yaş grubu gereksinimlerine göre ayarlayın. Yapacağınız doğru bir liste, seyahatiniz boyunca rahat ve huzurlu olmanızı sağlar.

YAVAŞ BİR TEMPOYLA PLAN YAPIN

Çocuğunuzla ilk seyahatiniz buysa, her zamankinden daha yavaş bir tempo planlayın. Onları görmeye ilgi duydukları bazı cazibe noktalarını seçmelerini sağlayın. Belki çok ünlü bir çizgi film karakterinin müzesine ya da etkinliğine gitmek istiyordur. O hiçbir şey istemese de siz ebeveynler olarak gitmeden önce çocuğunuz için de uygun, keyifli ve pratik bir tatil için araştırması yapın.

Yeni yürümeye başlayan çocuklar, seyahatin zaman baskısını keşfetmeye bayılırlar. Çoğu küçük çocuk, tren, otobüs ve tekne ile seyahat etme konusundaki yeniliği çok seviyor. Bu konuda onların istek ve arzularını ön planda tutabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZLA ORTAK ZEVKLERDE BULUŞUN

Seyahat ederken çocukla yola çıkmayı bir dert olarak görmek yerine nasıl keyifli hale getirilebileceğini hesap edin. Mesela Paris’e gidiyorsanız Disneyland, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden bir yer. En az çocuğunuz kadar siz de keyif alacaksınız. Bu ve bunun gibi ‘ne yaparsanız ortak noktada buluşursunuz’ sorularına yanıt arayın. Çocuğunuz için oyuncaklar ve sağlık hizmetleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Otel konaklamanız için indirimli fiyatlardan, çocuklar için ücretsiz yemeklere kadar her zaman özel aile fırsatlarını kontrol edin.

YANINIZA PRATİK EŞYALAR ALIN

Çocuğunuzu taşımak için en uygun araç puset olacaktır. Birlikte seyahat etmesi kolaydır, öğleden sonra kestirmeleri için geçici yatak olarak kullanılabilir, hafiftir ve ferahtır. Yanınızda yük olacak her şeyden uzak durun, gereksiz eşya ve ihtiyaç olmayacak malzemelerden kaçının.

GEREKLİ İLAÇ VE EVRAKLARI EKSİK ETMEYİN

Çocuklar çoğu zaman tatilde hastalanırlar; artık bu gelenek gibi bir şey. Gideceğin yer çok mu nemli, yoksa oldukça soğuk mu? Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz; risk yönetimi yaparak vitamin içerikli besinler ve gerekli ilaçları her zaman yanınızda bulundurun. Onları zararsız tatlılarla besleyerek uzun bir yolculuğa devam etmelerine karşı koymalarına engel olun. İlaç konusuna değinmişken, yanınızda yaş grubuna göre ihtiyacınız olabilecek bir ilk yardım kiti bulundurmayı ihmal etmeyin. Özellikle bu bir yurt dışı seyahatiyse vize, pasaport ve gerekli evraklar konusunda da ekstra özen göstermenizde fayda var.

OYALAYIN

Şimdi teknoloji diye bir gerçeğimiz var; artık küçüğü büyüğü dinlemiyor. Oyun tabletleri ve benzeri gereçlerle sürekli olarak alıştırmayacak şekilde çizgi film izletmek ya da çiftlik oyunu oynatmak kurtarıcı olabiliyor. Uzun yolculuklarda çocuğunuzun sizin gibi sessiz sessiz oturmasını beklemek hata olur; boyama kitabı, oyuncak, resim defteri gibi materyaller işinizi kolaylaştıracak.

YANLIŞ TABİRLERDEN KAÇININ

Çocuklarının eğlenmelerini istiyorsun ama tüm seyahatin katı bir disiplin altında olmasını istemezsin. Tedirginlik ikinizi de huzursuz etmekten başka bir işe yaramaz. Bilinçli olun fakat korkularınızı ondan saklayın; düşersin, ölürsün, bacağın kırılır gibi tabirlerden kaçının.

Çocuğunun kaybolacağından endişeleniyorsan, kollarına adını ve telefon numaranı yazarak çocuklarını bir nevi etiketleyebilirsin. Bu şekilde, çocuğunuz bulunduğu zaman seninle kolayca iletişime geçilebilir.

ERKEN DAVRANIN, ÖNLEM ALIN

Bazı havayolları online olarak check-in yapmanıza izin verir, bu sayede tercih ettiğiniz koltukları evden seçmenizi sağlar. Havaalanına gittiğinizde, genellikle kontrol edilen valizinizi teslim etmek için bir hızlı kuyruk kuyruğuna katılırsınız. Çocukla seyahat etmenin sizi her türlü yavaşlatacağını hesap ederek erken davranın, birçok şey için olmanız gereken saatten çok daha önce orada olun.

KEYFİNİ ÇIKARMAYA BAKIN

Çocuklarla seyahat etmek, herhangi bir yolculuğa yepyeni bir boyut katıyor. Çocukların gözleriyle dünyayı keşfetmek onlar için çok iyi. Bol zaman ayır, valizini iyi hazırla ve yolculuğu tatilinin bir parçası haline getir.