Çocuğunuzu okula alıştırın

Pek çok öğrenci, tatili aileleri ya da aile büyükleri ile dinlenerek eğlenerek geçirdi. Öğrenciler denizin havuzun, güneşin, sokakların keyfini çıkardı. 17 Eylül Pazartesi günü ders zili çalacak.

KOLAY UYUM SAĞLAYABİLİRLER

Eğitim ve Öğrenci Koçu Elgiz Henden, okula adaptasyon sürecinin azımsanmayacak sayıda çocuk için sorunlu geçtiğini söyledi. Çocukların yeni girdikleri ortama kısa bir gözlemin ardından kolaylıkla uyum sağlayabildiğini söyledi.

ÖNYARGI SORUNU

Elgiz Henden, çocukların bu konuda önyargılı hareket etmediklerini vurguladı. Henden, uyum konusunda asıl sorun olarak değerlendirilebilecek konunun ailenin çocuk hakkındaki önyargıları olduğunu söyledi.

ÇOCUĞU KAYGILANDIRMAKTAN KAÇININ

Uyum sürecini kolaylaştıracak unsurlardan biri çocuğun alışkanlıklarını devam ettirmesi. Örneğin ‘Sen artık okula gidiyorsun, oyun oynamayı bırak demek’ çocuğu kaygılandıracak. Çocuğun oyun rutinine devam etmesi, okula uyumu daha da kolaylaştıracak.





GÜNLÜK RUTİNLERİNDE ZORLANABİLİRLER

Çocukları okul ve karşılaşacakları durum hakkında bilgi verin. Öncesinde çocuğu okula götürmek içine gireceği ortamı ona göstermek çocuğun endişelerini giderebilir. Aileler çocuklarını bu değişim dönemine hazırlarken hem kendilerine hem çocuklarına güvenmeliler. Çocukların günlük rutini değiştiği için başlangıçta zorlanabilirler.