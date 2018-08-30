taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7585
Euro
7.8991
Altın
1204.8995
Borsa
93280.71

Çocuğunuzu okula alıştırın

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Anneler, çocuklarını bu süreçte okula hazırlamalılar.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Pek çok öğrenci, tatili aileleri ya da aile büyükleri ile dinlenerek eğlenerek geçirdi. Öğrenciler denizin havuzun, güneşin, sokakların keyfini çıkardı. 17 Eylül Pazartesi günü ders zili çalacak.

KOLAY UYUM SAĞLAYABİLİRLER

Eğitim ve Öğrenci Koçu Elgiz Henden, okula adaptasyon sürecinin azımsanmayacak sayıda çocuk için sorunlu geçtiğini söyledi. Çocukların yeni girdikleri ortama kısa bir gözlemin ardından kolaylıkla uyum sağlayabildiğini söyledi.

Çocuğunuzu okula alıştırın

ÖNYARGI SORUNU

Elgiz Henden, çocukların bu konuda önyargılı hareket etmediklerini vurguladı. Henden, uyum konusunda asıl sorun olarak değerlendirilebilecek konunun ailenin çocuk hakkındaki önyargıları olduğunu söyledi.

Çocuğunuzu okula alıştırın

ÇOCUĞU KAYGILANDIRMAKTAN KAÇININ

Uyum sürecini kolaylaştıracak unsurlardan biri çocuğun alışkanlıklarını devam ettirmesi. Örneğin ‘Sen artık okula gidiyorsun, oyun oynamayı bırak demek’ çocuğu kaygılandıracak. Çocuğun oyun rutinine devam etmesi, okula uyumu daha da kolaylaştıracak.

Çocuğunuzu okula alıştırın

GÜNLÜK RUTİNLERİNDE ZORLANABİLİRLER

Çocukları okul ve karşılaşacakları durum hakkında bilgi verin. Öncesinde çocuğu okula götürmek içine gireceği ortamı ona göstermek çocuğun endişelerini giderebilir. Aileler çocuklarını bu değişim dönemine hazırlarken hem kendilerine hem çocuklarına güvenmeliler. Çocukların günlük rutini değiştiği için başlangıçta zorlanabilirler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

273
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

205
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

148
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

65
Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

88
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

296
Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM