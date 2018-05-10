Çocuk dedektifler servis sürücülerinin hatalarını yazdı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri, trafik polisleri ile birlikte denetimlere katılarak, broşür dağıttı. Okul servislerindeki bazı öğrenciler ise servis sürücülerinin hatalarını dakika dakika not alarak polise bildirdi.

DAKİKA DAKİKA NOT ALDILAR

Öğrenciler, servis sürücülerinin hatalarıyla ilgili, 'Emniyet kemeri takmadı', 'Araçta sigara içti', 'Serviste ayakta 2 kişi taşıdı', 'Yol boyunca telefonla konuştu', 'Araç kullanırken telefonla mesajlaştı' notlarını ve araçların plakalarını yazarak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

"ÇOCUKLARIMIZ İZ PEŞİNDE"

Öğrencilerin denetimlerde gördükleri eksiklikleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Henüz dedektiflerimiz için özel denetim formlarımızı yetiştiremedik. Olsun, çocuklar bizim dilimizden yazıyorlar. Özellikle servis şoförleri durumumuz iyi değil. Çocuklarımız iz peşinde, gözümüz üstünüzde." ifadelerini kullandı.



