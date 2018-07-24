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Çocuk futbol turnuvasında jest

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cami Çocukları Spor Oyunları Futbol Turnuvasına katılan takımlara belediye tarafından malzeme dağıtıldı.

İHA | 24.07.2018 - 16:46..
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Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda gerçekleşen malzeme dağıtım töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Sola, turnuvaya katılan cami imamları ve futbolcular katıldı. Konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan "bu dağıtılan malzemeleri turnuvaya katılan sporcular turnuvadan sonrada kullanabilecektir." dedi.

Çocuk futbol turnuvasında jest

"TURNUVAYI GELECEK YILLARADA TAŞIYACAĞIZ"

3 yıldır güzel ve eğlenceli bir etkinlik düzenlediklerini belirten Candan, “43 camiden 45 takım bu turnuvada mücadele ediyor. Bugün futbolcularımızın malzemelerini dağıtıyoruz. Sadece bu turnuvada değil bu turnuvadan sonra da sporcularımız bu malzemeleri kullanabilecekler. Bu malzemeler çocuklarımızın spora bağlı kalmalarını sağlayacak bir unsur olacaktır. Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz turnuvayı gelecek yıllara da taşıyarak cami çocuklarıyla sporu buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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