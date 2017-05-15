Çocuk gelin kayınpederinin tecavüzüne uğradı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Bağlar ilçesi'nde yaşayan Sedat D.'nin annesi 47 yaşındaki Semra D. ve kardeşi 17 yaşındaki S.D., 2009 yılında 12 yaşında olan L.Ç.'yi oğulları ile evlendirmek için küçük kıza baskı uygulamaya başladı.

Semra ve S.D.'nin sık sık evlerine gelerek baskı yapması sonucu küçük kızın evlenmeye ikna olduğunu belirten savcı, imam nikahının ardından L.Ç.'nin Sedat D. ile ayrı bir evde yaşamaya başladığını anlattı. Küçük kız ile bir çok kez cinsel ilişkiye giren Sedat D.'nin bir süre sonra başka suçlardan tutuklandığını kaydeden savcı, bunun üzerine L.Ç.'nin, kayınperderi İbrahim D.'nin evinde kalmaya başladığını vurguladı.

"ÇABUK ELBİSENİ ÇIKAR YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

2010 yılının Nisan ayında kimsenin evde olmadığı bir sırada İbrahim D.'nin küçük çocuğa, "Çabuk elbiseni çıkar. Karşı koyma, seni döverim. Ses edersen öldürürüm." diyerek tehdit ettiğini belirten savcı, bunun üzerine mağdurenin korkudan kayınpederine karşı koyamadığını vurguladı. Şüpheli İbrahim D.'nin zorla L.Ç.'nin elbiselerini çıkararak cinsel istismarda bulunduğunu anlatan savcı, mağdurenin bu durumu kendisine evlenmesi için baskı yapan kayınvalidesi Semra ve görümcesi S.D.'ye anlattığını belirtti.

KAYINVALİDE OLAYI GİZLEDİ

Kayınvalide ve görümcesinin olayı kimseye anlatmaması ve evden çıkmaması konusunda L.Ç.'yi uyardığını kaydeden savcı, mağdurenin bu şekilde yaklaşık 40- 50 gün boyunca zorla evde tutulduğunu belirtti. Mağdurenin bir süre sonra fırsatını bularak polise sığınması üzerine devlet korumasına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Savcı kayınvalide Semra D., kızı S.D., küçük çocukla evlenen Sedat D. ve zorla cinsel istismarda bulunan kayınpeder İbrahim D.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

BİR TEK KAYINPEDER TUTUKLU

İddianamenin kabul edilmesinin ardından küçük çocukla evlenen Sedat D.'nin tutuklu, kayınpeder İbrahim D.'nin firari, diğer iki sanığın ise tutuksuz yargılanmasına 2011 yılında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yargılama sırasında suçlamaları reddeden Sedat D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve teslim olan kayınpeder İbrahim D. ise tutuklandı.

DAVAYA BAKANLIK DA KATILIYOR

Davanın geçtiğimiz gün görülen 27'nci duruşmasında söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, mağdurenin olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu belirterek, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları fikir ve eylem birliği içinde yaptıklarını söyledi. Tüm sanıkların 29'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, kaçma şüphesi bulunan tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. Daha sonra söz hakkı verilen sanıklardan Semra D., Sedat D. ve İbrahim D. suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, savcılığın sanıkların tutuklanması talebini reddetti. Sanıklar ve avukatlarına davanın esasına ilişkin son savunmalarını yapmak üzere süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.