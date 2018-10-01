taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.95315
Euro
6.90135
Altın
1188.125
Borsa
98732.68
Gram Altın
227.418

Çocuk gelin polis müdahalesi ile kurtarıldı

Adana'da 14 yaşındaki K.A. adlı kız çocuğu, 23 yaşındaki İ.G. ile evlendirilmek üzereyken polis tarafından son anda kurtarılarak, devlet koruması altına alındı.

DHA | 01.10.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyhan ilçesinde, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu. Derneğin avukatlarıyla birlikte polis, düğünde gelinlik giydirilen çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı.

BABA VE DAMAT SERBEST BIRAKILDI

UCİM İl Sorumlusu Avni Yiğit Göksu, Mor Dayanışma Platformu tarafından kendilerine ihbar geldiğini belirtirek, şöyle dedi:

"Adana'daki üyelerimizle 'çocuk gelin ihbar hattı' olan 183'ü arayarak, ihbarda bulunduk. Düğünün durdurulmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi oldu. Bu müdahale sonucunda bu kızımızı devletimiz tarafından koruma altına aldı. Gözaltına alınan babası ve damadın gece geç saatlerde serbest bırakıldığını öğrendik. Ucu ucuna yetiştik. 1 saatte bir kızımızın hayatını kurtarmak için canla başla mücadele ettik. Umudumuz kızımızın kendi istediği gibi hayatını sürdürmesi. Bu çocuğu tamamen devlet kontrolü altına alınması ve baba ile damadın en ağır cezalandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Çocuk gelin polis müdahalesi ile kurtarıldı
Çocuk gelin polis müdahalesi ile kurtarıldı
Çocuk gelin polis müdahalesi ile kurtarıldı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

380
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

77
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

249
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

133
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

70
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

109
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM