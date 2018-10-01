Çocuk gelin polis müdahalesi ile kurtarıldı

Seyhan ilçesinde, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu. Derneğin avukatlarıyla birlikte polis, düğünde gelinlik giydirilen çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı.

BABA VE DAMAT SERBEST BIRAKILDI

UCİM İl Sorumlusu Avni Yiğit Göksu, Mor Dayanışma Platformu tarafından kendilerine ihbar geldiğini belirtirek, şöyle dedi:

"Adana'daki üyelerimizle 'çocuk gelin ihbar hattı' olan 183'ü arayarak, ihbarda bulunduk. Düğünün durdurulmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi oldu. Bu müdahale sonucunda bu kızımızı devletimiz tarafından koruma altına aldı. Gözaltına alınan babası ve damadın gece geç saatlerde serbest bırakıldığını öğrendik. Ucu ucuna yetiştik. 1 saatte bir kızımızın hayatını kurtarmak için canla başla mücadele ettik. Umudumuz kızımızın kendi istediği gibi hayatını sürdürmesi. Bu çocuğu tamamen devlet kontrolü altına alınması ve baba ile damadın en ağır cezalandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."













