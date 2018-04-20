taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.368
USD
4,0392
EURO
4,9704
ALTIN
174,16
PETR
73,8100

Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı

Türkiye'de çocuk yaşta "gelin" olanların sayısı 10 yılda yüzde 52 azalarak, geçen yıl 23 bin 906'ya geriledi.

AA | 20.04.2018 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden Anadolu Ajansı'nın yaptığı derlemeye göre, ülkede geçen yıl gerçekleşen 569 bin 459 resmi evlilikten 23 bin 906'sını 16-17 yaş grubunda dünya evine giren kız çocukları oluşturdu.

Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı

ÇOCUK GELİN, ÇOCUK DAMATTAN 22 KAT DAHA FAZLA

Çocuk yaştakilerin resmi evlilikleri dikkate alındığında, bunların yıllar itibarıyla her iki cinsiyette de azalma eğiliminde olduğu görüldü. 10 yıllık dönemde kız çocukların evlilik hayatına daha erken adım attığı, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından yaklaşık 22 kat fazla olduğu belirlendi.

ERKEK ÇOCUK EVLİLİĞİ YÜZDE 51,
KIZ ÇOCUK EVLİLİĞİ YÜZDE 52 AZALDI

Evlenen erkek çocuk sayısı 2008 yılında 2 bin 214 iken, bu rakam geçen yıl yüzde 51 azalarak bin 81'e geriledi. Bu dönemde 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ise yüzde 52 azalışla 49 bin 703'ten 23 bin 906'ya düştü. Kız çocuklarının taraf olduğu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler içindeki payı 2008'de yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 4,2 olarak belirlendi. Bu oran, evlenen erkek çocuklarda ise yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye düştü.

Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı

ÇOCUK GELİN ORANI EN YÜKSEK İL AĞRI,
EN DÜŞÜK İŞ TUNCELİ

Toplam evlenmeler içindeki kız çocuk oranının en yüksek olduğu il yüzde 16,6 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 0,4 ile Tunceli oldu. Geçen yıl Ağrı'da 712 kız çocuk "gelin" olurken, Tunceli'de bu şekilde sadece 2 evlilik gerçekleşti.

DOĞU'DA VE KARADENİZ'DE YÜKSEK

Kız çocuğu evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller Muş (yüzde 16,1), Bitlis (yüzde 12,3) ve Ardahan (11,9) olarak sıralandı. En düşük oranlar ise Rize (yüzde 1,1) ve Trabzon'da (yüzde 1,4) kaydedildi.

İstanbul yüzde 1,5, İzmir yüzde 2,3, Ankara yüzde 2,6 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu, Van yüzde 10,8, Gaziantep yüzde 10,5, Kahramanmaraş yüzde 9,9 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının yüksek gerçekleştiği büyük şehirler olarak dikkati çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul belediyelerinde nikah kıydırmanın bedeli
Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı. Düğün masrafları arasında merak edilen bir ücret de nikah fiyatları oluyor. İşte İstanbul belediyelerinin nikah fiyatları...
Kuru fasulye aklandı: Gaz yapmıyor
Hepimizin genel geçer kanısı olan kuru fasulyenin itibarı kurtuldu. Bilim insanları açıkladı, gaz yapmıyor hatta iyi bile geliyor.
Eşiyle dinlediği tek müzik, solunum cihazının alarm sesi
İzmir'de 11 yıl önce ALS teşhisi konulan ve solunum cihazıyla hayatını sürdürebilen eşini yaşama bağlamaya çalışan Ayşe Cansaran, fedakarlığıyla örnek oluyor.
Saç rengimizi ne belirliyor
Bilim adamları saç rengini belirleyen 124 gen olduğunu buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

647
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

162
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

415
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

203
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

143
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

116
Şenol Güneş taburcu edildi

Şenol Güneş taburcu edildi

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM