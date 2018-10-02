taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0324
Euro
6.95845
Altın
1190.86
Borsa
97903.29
Gram Altın
230.919

Çocuk gelinin ifadesi damadı ve aileyi kurtardı

Adana'da, evlendirilmekten son anda kurtarılan 16 yaşındaki K.A., davetiyeye ve üzerindeki gelinliğe rağmen, 'nişan yaptıklarını' iddia ederek, şikayetçi olmadı.

DHA | 02.10.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Çocuk gelinin ifadesi damadı ve aileyi kurtardı

Merkez Seyhan ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde iddiaya göre, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. (23) ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu.

Polis derneğin avukatlarıyla birlikte, düğünden çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Damat İ.G. küçük yaşta çocukla evlenmek, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almak, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

AİLELER SERBEST KALDI

Çocuklarını 18 yaşını doldurunca evlendireceklerine yönelik ifade veren aileler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, polisin son anda kurtardığı K.A. da zorlama olmadığını söyledi.

Çocuk gelinin ifadesi damadı ve aileyi kurtardı

"DÜĞÜN DEĞİL, NİŞAN"

Üzerindeki gelinlik ve düğün davetiyesine rağmen düğün yapmadıklarını iddia eden genç kız, "Düğün değil nişan yapıyorduk." dedi.

"KENDİ İSTEĞİMLE NİŞANLANIYORDUM"

Ailesinden şikayetçi olmayan K.A. ifadesinde, "Biz 2 yıldır birbirimizi seviyoruz. Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle nişanlanıyordum. Düğün yapmıyorduk. 2 yıl sonra düğün yapacağız." dedi.

Ancak polis, davetiyenin üzerindeki belirlenen düğün tarihini sorunca, K.A.'nın davetiyenin yanlış basıldığını söylediği öğrenildi.

Devlet korumasını reddeden K.A., savcılık kararıyla Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

124
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

95
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

56
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

61
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

76
Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

67
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM