Çocuk gelinin ifadesi damadı ve aileyi kurtardı

Merkez Seyhan ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde iddiaya göre, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. (23) ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu.
Polis derneğin avukatlarıyla birlikte, düğünden çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Damat İ.G. küçük yaşta çocukla evlenmek, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almak, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
AİLELER SERBEST KALDI
Çocuklarını 18 yaşını doldurunca evlendireceklerine yönelik ifade veren aileler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, polisin son anda kurtardığı K.A. da zorlama olmadığını söyledi.
"DÜĞÜN DEĞİL, NİŞAN"
Üzerindeki gelinlik ve düğün davetiyesine rağmen düğün yapmadıklarını iddia eden genç kız, "Düğün değil nişan yapıyorduk." dedi.
"KENDİ İSTEĞİMLE NİŞANLANIYORDUM"
Ailesinden şikayetçi olmayan K.A. ifadesinde, "Biz 2 yıldır birbirimizi seviyoruz. Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle nişanlanıyordum. Düğün yapmıyorduk. 2 yıl sonra düğün yapacağız." dedi.
Ancak polis, davetiyenin üzerindeki belirlenen düğün tarihini sorunca, K.A.'nın davetiyenin yanlış basıldığını söylediği öğrenildi.
Devlet korumasını reddeden K.A., savcılık kararıyla Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.