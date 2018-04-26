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Çocuk Hakları sergisi açıldı

Çocuk Hakları konulu sergi, İspirtohane Kültür Merkezi Sanat Galerisi ve Gösterim Salonunda sanatseverlerle buluştu.

AA | 26.04.2018 - 11:49..
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Özel eğitimden yararlanan çocuklara yönelik olarak oluşturulan eğitim atölyesinde, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının yanı sıra, el becerilerinin geliştirilmesini ortaya koyacak çalışmalar yapıldı.

Çocuk Hakları sergisi açıldı

AMAÇ ÇOCUK HAKLARINDA FARKINDALIK YARATMAK

Gerçekleşen atölye çalışmaları dizisi, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturması, çocuk hizmetlerinin tanıtılmasında katkı sağlaması ve kurumlar arası çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla sanatseverlere sunuldu.

Çocuk Hakları sergisi açıldı

25 - 30 NİSAN ARASI AÇIK

Sergiyi gezmek isteyen sanatseverler 25 ve 30 Nisan tarihleri arasında ziyaret edebilecekler.

Çocuk Hakları sergisi açıldı

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