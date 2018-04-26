Çocuk Hakları sergisi açıldı

Özel eğitimden yararlanan çocuklara yönelik olarak oluşturulan eğitim atölyesinde, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının yanı sıra, el becerilerinin geliştirilmesini ortaya koyacak çalışmalar yapıldı.
AMAÇ ÇOCUK HAKLARINDA FARKINDALIK YARATMAK
Gerçekleşen atölye çalışmaları dizisi, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturması, çocuk hizmetlerinin tanıtılmasında katkı sağlaması ve kurumlar arası çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla sanatseverlere sunuldu.
25 - 30 NİSAN ARASI AÇIK
Sergiyi gezmek isteyen sanatseverler 25 ve 30 Nisan tarihleri arasında ziyaret edebilecekler.