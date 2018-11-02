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Çocuk istismarcısını serbest bırakan savcıya inceleme izni

Adalet Bakanı Gül, HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da suçlanan şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında soruşturma izni verdi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 15:01..
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon'da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, "Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı" iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

HDK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdülhamit Gül'e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili olur dedi.

HDK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.

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