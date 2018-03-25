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Çocuk istismarı ve tecavüz suçlarında ABD ilk sırada

Dünyada gelişmiş ülkelerde ‘çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçunun en fazla görüldüğü ülkenin ABD olduğu ortaya çıktı.

İHA | 25.03.2018 - 11:06..
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Ulusal Mahremiyet ve Cinsel Şiddet Araştırması verilerine göre, ABD’de 22 milyondan fazla kadın, hayatında en az bir kez tecavüze uğruyor.

Her yıl 1 milyon 270 bin kadının tecavüze uğradığı ülkede, bu kişilerin yüzde 12,3’ünün ilk tecavüze uğradıklarında 12 yaşından küçük oldukları, yüzde 29,9’unun ise 12-17 yaşlarında olduğu belirlendi.

TACİZCİLERİN YÜZDE 34'Ü AİLE BİREYLERİNDEN

Bir diğer araştırmaya göreyse, ABD’de lise öğretimi alan çocuklardan da yüzde 8’i istemedikleri bir cinsel ilişkiye zorlanıyor. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yüzde 34,2’si aile bireylerinden, yüzde 58,7’si tanıdık kişilerden oluşuyor.

CEZA YOK DENECEK KADAR AZ

Ülkede tecavüz zanlılarının sadece yüzde 6’sı nezarethânede bir gece geçiriyor, 16 kişiden 15’i ise hemen salınıyor.

BİN 129 KİŞİ POLİSLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkede bu denli taciz ve tecavüz vakası yaşanmasına ve suçluların neredeyse ceza almamasına rağmen, ABD polisinin 2017 ‘şiddet raporu’ ise ürkütücü boyutlarda.

Buna göre ABD’de, 2017’nin 365 gününden sadece 14’ünde herhangi bir insan polisler tarafından öldürülmedi. Geçen yıl ülkede tam bin 129 insan polisler tarafından öldürüldü.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ ÜRKÜTÜYOR

Bir diğer ürkütücü rakamsa çocuk evlilikleri noktasında. ABD’de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

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