taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.849
USD
3,8015
EURO
4,6727
ALTIN
161,61
PETR
64,9800

Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğramasından oldukça etkilenen gazeteci Hande Fırat, Adalet Bakanı Gül'ün bir baba olarak ne hissettiğini sordu.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Medya
Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

Türkiye, Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildiği haberiyle sarsıldı.

Yaşananlardan fazlasıyla etkilenen Gazeteci Hande Fırat, konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile teknik düzenlemelerden çok duygularını konuştu.

Fırat'a "Bir baba olarak dehşete düştüm" diyen Bakan Gül, çocuk istismarına karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

"NASIL BU HALE GELMİŞLER"

Hande Fırat'ın imzasıyla Hürriyet gazetesinin manşetinde çıkan haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi:

“ İnanamadım, 'Gerçek mi?' dedim... Gerçek olabileceğini düşünmek istemedim.” İşte o babalardan birinin sözleri bunlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün...

Adalet Bakanı Gül’ün üç çocuğu var. Oğlu üç yaşında, kızları ise 11 ve 12 yaşlarında. Gül, iki kız çocuğu babası... 'Bu insanlarla aynı dünyada yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, bunu düşündükçe dehşet duyuyorum, çocuklarım adına endişe ediyorum. İnsanlıktan nasibini almamışlar, nasıl yetişmişler, nasıl bu hale gelmişler?'

"ADALET BAKANI'NIN İSYANI BU SÖZLER"

Ama aynı zamanda bir bakanın; Adalet Bakanı’nın isyanı bu sözler. Abdülhamit Gül, o gece Başsavcılıkla hemen temasa geçtiklerini söyledi, oluşturulacak komisyona dikkat çekti 'Bu istismar değil, cinayet. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Onlar her şeyden değerli. Gereken her türlü adım atılacak. Hep beraber toplum olarak bu sorunu çözmemiz gerekiyor.' dedi.

Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

"DÜZENLEMEDEN ÇOK DUYGULARINI KONUŞMAK İSTEDİM..."

Abdülhamit Gül ile teknik düzenlemeden çok duygularını konuşmak istedim. Bir baba olarak ne hissettiğini o yüzden sordum. O da açık yüreklilikle yanıtladı sorumu. Zaman zaman Nehir ile oturup konuştuğumu, onu uyarmaya çalıştığımı anlattım. Kendisinin çocuklarıyla konuşup konuşmadığını sordum. Abdülhamit Gül 'Konuşuyorum. Öncelikle tanımadıkları kişiler konusunda uyarıyorum. Onlara karşı ihtiyatlı davranmaları gerektiğini söylüyoruz. Bir de tabii her türlü fiziki temasla ilgili bilgi veriyoruz, böyle bir durum yaşanması halinde bize söylemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Eşim tabii daha çok anlatıyor' dedi."

Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

Söz konusu haber Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde "Baba olarak dehşete düştüm" ifadeleriyle yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi
Çukur dizindeki polis fırçalama sahnesinin tepki çekmesi üzerine yapımcılardan özür içeren bir Sneak Peek geldi.
Çukur dizisinde trafik polisine hakaret
Show TV'de dün akşam yayınlanan Çukur dizisinin bir sahnesinde trafik polisinin azarlanması tepki topladı.
Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi
Gişelerde çakılan Kayhan filmi, Gökbakar'ın şimdiye kadar yaptığı filmlerin en düşük hasılatı vereni oldu.
57 yıl sonra yayınlanan İstanbul belgeseli
TV sunucusu Johnny Moris, 1961 yılında İstanbul'a gelerek bir belgesel hazırladı. Moris'in 'Ticket to Turkey' (Türkiye Bileti) adı altındaki belgeseli 57 yıl sonra açığa çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

41
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

92
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

12
Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

30
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

18
Rihanna annesine teşekkür etti

Rihanna annesine teşekkür etti

20
TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM