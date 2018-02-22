Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

Türkiye, Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildiği haberiyle sarsıldı.

Yaşananlardan fazlasıyla etkilenen Gazeteci Hande Fırat, konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile teknik düzenlemelerden çok duygularını konuştu.

Fırat'a "Bir baba olarak dehşete düştüm" diyen Bakan Gül, çocuk istismarına karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

"NASIL BU HALE GELMİŞLER"

Hande Fırat'ın imzasıyla Hürriyet gazetesinin manşetinde çıkan haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi:

“ İnanamadım, 'Gerçek mi?' dedim... Gerçek olabileceğini düşünmek istemedim.” İşte o babalardan birinin sözleri bunlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün...

Adalet Bakanı Gül’ün üç çocuğu var. Oğlu üç yaşında, kızları ise 11 ve 12 yaşlarında. Gül, iki kız çocuğu babası... 'Bu insanlarla aynı dünyada yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, bunu düşündükçe dehşet duyuyorum, çocuklarım adına endişe ediyorum. İnsanlıktan nasibini almamışlar, nasıl yetişmişler, nasıl bu hale gelmişler?'

"ADALET BAKANI'NIN İSYANI BU SÖZLER"

Ama aynı zamanda bir bakanın; Adalet Bakanı’nın isyanı bu sözler. Abdülhamit Gül, o gece Başsavcılıkla hemen temasa geçtiklerini söyledi, oluşturulacak komisyona dikkat çekti 'Bu istismar değil, cinayet. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Onlar her şeyden değerli. Gereken her türlü adım atılacak. Hep beraber toplum olarak bu sorunu çözmemiz gerekiyor.' dedi.

"DÜZENLEMEDEN ÇOK DUYGULARINI KONUŞMAK İSTEDİM..."

Abdülhamit Gül ile teknik düzenlemeden çok duygularını konuşmak istedim. Bir baba olarak ne hissettiğini o yüzden sordum. O da açık yüreklilikle yanıtladı sorumu. Zaman zaman Nehir ile oturup konuştuğumu, onu uyarmaya çalıştığımı anlattım. Kendisinin çocuklarıyla konuşup konuşmadığını sordum. Abdülhamit Gül 'Konuşuyorum. Öncelikle tanımadıkları kişiler konusunda uyarıyorum. Onlara karşı ihtiyatlı davranmaları gerektiğini söylüyoruz. Bir de tabii her türlü fiziki temasla ilgili bilgi veriyoruz, böyle bir durum yaşanması halinde bize söylemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Eşim tabii daha çok anlatıyor' dedi."

Söz konusu haber Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde "Baba olarak dehşete düştüm" ifadeleriyle yer aldı.