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Çocuk istismarında 'kimyasal hadım' gündemde

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismara karşı kimyasal hadımın da gündeme geleceğini bildirdi.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 11:52..
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gül, çocuklara cinsel istismar konusundaki soruya, "Sorunun çözümüyle ilgili bir çok başlıklar var. Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda değerlendirdik. Tüm bunlarla ilgili Başbakan Yardımcımız başkanlığında, Recep Akdağ başkanlığında komisyon kurduk. Tüm tedbirler, sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken tüm adımları masaya yatırıp değerlendireceğiz. Ceza Kanunları’nda artırımlar yapıldı. Özgecan cinayetinden sonra, sonraki gelişmelerde yapıldı." ifadelerini kullandı.

KİMYASALLARLA CİNSEL İSTEĞİ  ORTADAN KALDIRMA GÜNDEME ALINDI

Kimyasal hadım, idam cezası gibi cezaların istendiğini soran gazeteciye Gül, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında Mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Farklı bir düzenleme ile değerlendirdiğimiz konulardan biri de bu." dedi.

"İDAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK"

İdam talebine ilişkin soruya ise Gül, "Parlamentomuzun vereceği bir karar. Bu konuda talep Grup Başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

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