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Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

İstanbul Maltepe'de bir şahıs küçük yaşta bir çocuğu kaçırırken, çevrede ki vatandaşlar tarafından linç edildi.

İHA | 27.07.2018 - 06:29..
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Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B.(38) İsimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaşta ki E. B’Yİ kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B’yi darp etmeye başladı.

Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B’yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra önce hastaneye götürüldü fakat burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis Merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırasında G.B. hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

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