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Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi

Sakarya'da yıldırım düşen ağaç çocuk parkına devrildi ve yanmaya başladı.

19.07.2017 - 11:06
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Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde çocuk oyun parkındaki ağaca yıldırım düştü. Ağaç ikiye bölünerek kaydırağın üzerine düştü.

Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi

DÜŞEN AĞAÇ TUTUŞTU

Akyazı'da sabah saatlerine doğru gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akyazı Aktarla Mahallesi'nde çocuk oyun parkındaki ağaca yıldırım düştü. Ağaç ikiye bölünürken, ağacın dalları kaydırağın üzerine devrildi. Ağacın tutuşması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yıldırımın sabahın erken saatlerinde düşmesi ile olası bir faciadan dönüldü.

Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi

Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi

Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi

Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi

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