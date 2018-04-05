Çocuk ruhlu şiirler: Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

“Üç parmağımın arasına kalem tutuşturulduğu günden beri yazarım” diyen Aysel Gürel, yaşadığı sürece gerçek aşklarını, yaşamak istediği aşklarını, başkalarının yaşayıp da yazamadıklarını, yeri geldi acıyla, yeri geldi hasretle, sevgiyle yazdı. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçmişken, yazdığı şiirler “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adıyla kitap oldu.
NE KAVGAM BİTTİ NE SEVDAM
Yazdığı şarkılar ona aşklarını getirdi; kimi zaman da unutmak istediği aşkları aldı götürdü ondan. Yazdıkça güzelleşti, daha da gençleşti. Ülkenin ikonik kadınlarından biri oldu. Tek inandığı, insan denen mucizeydi.
Kitapta Aysel Gürel’in şiirleri, pek şiir gibi olmayan yazdıkları, el yazısı ve çocukluğunda yetişkinliğine fotoğrafları bulunuyor.
Bu kitap, Aysel Gürel’in şiirlerinden kendi müziğimizi yakalayalım diye basıldı. Ne kavgası ne de sevdası biten tüm kadınlara adandı…
Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
Aysel Gürel
Tekin Yay.
S.: 280
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ŞİİRİN MAYASI BENDEN
Siz, siz bilmezsiniz ama
Şiire gönül vermişim çocukluğumda
Ben o gaddar, sefil, cılız, sadist çocuk
Şiirle serpilmişim
…
AŞK-I MEMNU
Gözlerden gözlere bir yol bağlar
Sevenler iç çekip gizli ağlar
Böyle yaşanır bazen sevdalar
Hayatı zehreder aşk-ı memnu
…
HİÇBİR ŞARKIM OLMADI
Hangi şarkı çalarsa bir başkasını düşündüm
Beni kökten titreten hiçbir şarkım olmadı
Biraz geçmişe daldım belki biraz üzüldüm
Şarkı bittiği anda hiçbir izi kalmadı
ÜNZİLE
Dünyanın mihnetini
Yüklediler beline
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
…
73. YAŞA GİRERKEN MESAJ
Seni anneme şikayet ettim
Bana dedi ki o kaba çocuklarla oynama
Sen aşk çocuğusun.
…
Gönlündeki ışığı kanatandan kaç.
Yeni doğanlar bile sana aşık olacak.
Sen doğanın bir lüksüsün.
Ama vitrinde durma
Hayata karış
…
(Kızları Mehtap ve Müjde Ar ile)
AİLEYE YAZDIĞI VEDA ŞİİRİ
Beni yıkadılar, tertemiz giydirdiler
Aşkın tertemiz damlalarından,
Kendilerine iki küçük kadın hazırladılar.
O küçük sandığım, o büyük iki kadın,
Onurlandırıp, efsanelere kattılar.
Onlar da bana hayatın şiirini emzirdiler.
Söz, bayrak sende ileri…
Damla Karakuş