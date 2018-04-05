Çocuk ruhlu şiirler: Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

“Üç parmağımın arasına kalem tutuşturulduğu günden beri yazarım” diyen Aysel Gürel, yaşadığı sürece gerçek aşklarını, yaşamak istediği aşklarını, başkalarının yaşayıp da yazamadıklarını, yeri geldi acıyla, yeri geldi hasretle, sevgiyle yazdı. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçmişken, yazdığı şiirler “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adıyla kitap oldu.

NE KAVGAM BİTTİ NE SEVDAM

Yazdığı şarkılar ona aşklarını getirdi; kimi zaman da unutmak istediği aşkları aldı götürdü ondan. Yazdıkça güzelleşti, daha da gençleşti. Ülkenin ikonik kadınlarından biri oldu. Tek inandığı, insan denen mucizeydi.

Kitapta Aysel Gürel’in şiirleri, pek şiir gibi olmayan yazdıkları, el yazısı ve çocukluğunda yetişkinliğine fotoğrafları bulunuyor.

Bu kitap, Aysel Gürel’in şiirlerinden kendi müziğimizi yakalayalım diye basıldı. Ne kavgası ne de sevdası biten tüm kadınlara adandı…

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Aysel Gürel

Tekin Yay.

S.: 280

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ŞİİRİN MAYASI BENDEN

Siz, siz bilmezsiniz ama

Şiire gönül vermişim çocukluğumda

Ben o gaddar, sefil, cılız, sadist çocuk

Şiirle serpilmişim

…

AŞK-I MEMNU

Gözlerden gözlere bir yol bağlar

Sevenler iç çekip gizli ağlar

Böyle yaşanır bazen sevdalar

Hayatı zehreder aşk-ı memnu

…

HİÇBİR ŞARKIM OLMADI

Hangi şarkı çalarsa bir başkasını düşündüm

Beni kökten titreten hiçbir şarkım olmadı

Biraz geçmişe daldım belki biraz üzüldüm

Şarkı bittiği anda hiçbir izi kalmadı

ÜNZİLE

Dünyanın mihnetini

Yüklediler beline

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

…

73. YAŞA GİRERKEN MESAJ

Seni anneme şikayet ettim

Bana dedi ki o kaba çocuklarla oynama

Sen aşk çocuğusun.

…

Gönlündeki ışığı kanatandan kaç.

Yeni doğanlar bile sana aşık olacak.

Sen doğanın bir lüksüsün.

Ama vitrinde durma

Hayata karış

…

(Kızları Mehtap ve Müjde Ar ile)

AİLEYE YAZDIĞI VEDA ŞİİRİ

Beni yıkadılar, tertemiz giydirdiler

Aşkın tertemiz damlalarından,

Kendilerine iki küçük kadın hazırladılar.

O küçük sandığım, o büyük iki kadın,

Onurlandırıp, efsanelere kattılar.

Onlar da bana hayatın şiirini emzirdiler.

Söz, bayrak sende ileri…

Damla Karakuş

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