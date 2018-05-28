Çocuk ruhuna naif bir dokunuş: Endişe Ağacı

Çocuk olmak, yetişkinlere göre ne kadar basit. Oysa çocukların dünyasında işler öyle dönmüyor. Onların da kendilerine özgü endişeleri ve mutsuzlukları var.

Peki çocuklar bunlarla nasıl baş ediyor?

(Marianne Musgrove)

ENDİŞE AĞACI

Çocuklar endişeleriyle baş etmesi gerektiğinde bunu anlatmanın bir yolunu da bulamıyor. Tırnak yeme, saçla oynama, takıntılı davranışlar ya da yetişkinlerin yaramazlık olarak adlandırdığı aşırı gerginlik durumları olarak kendini gösteriyor.

Hikayemizin kahramanı Juliet de o endişeli çocuklardan biri. Evet, küçük bir çocuk; ama çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalamıyor ve endişeler çoğaldıkça çoğalıyor. İmdadına da büyükannesinin küçük bir çocukken endişelerini uzaklaştırma yöntemi yetişiyor ve Juliet’in odasının duvarında bir Endişe Ağacı boy veriyor…

Çocuk ruhuna naif bir dokunuş yaparken bir yandan da duygusal, öğretici ve bir o kadar da komik bu hikaye ile çocuk, yetişkin endişelerinizi yatıştırmanın bir yolunu bulacaksınız…

Endişe Ağacı

Marianne Musgrove

Çev.: Doğanay Banu Pinter

Altın Kitaplar

S.: 128

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Damla Karakuş

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