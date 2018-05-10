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Çocuk sanatçılara uluslararası iki ödül

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gören keman öğrencileri 8 yaşındaki Ecmel Neva Bildik ile 9 yaşındaki Deniz Yakın, katıldıkları uluslararası yarışmalarda ödül kazandı.

AA | 10.05.2018 - 16:57..
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Mersin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin keman eğitmeni Lily Tchumburidze'nin yarı zamanlı öğrencisi olan Ecmel Neva Bildik, Slovakya'nın Dolny Kubin şehrinde 22'ncisi düzenlenen International Competition of Bohdan Warchal in Playing The Bow String İnstruments yarışmasına katıldı.

Çocuk sanatçılara uluslararası iki ödül

AİLE VE ÖĞRETMENLERİNİ MUTLU ETTİ

Jüriden, başta jüri başkanı Peter Michalica başta olmak üzere olumlu puanlar alan Ecmel Neva Bildik, yarışmada ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Keman Ana Sanat Dalı'nın yarı zamanlı öğrencilerinden Deniz Yakın da Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen 11. Uluslararası Keman Yarışması'ndan üçüncülük ödülüyle döndü. Çocuk sanatçıların başarısı, hem ailelerini hem de eğitmenlerini mutlu etti.

Çocuk sanatçılara uluslararası iki ödül

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