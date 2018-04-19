Çocuk Şenliği'nde şehit ve gazi çocukları ağırlanacak

Şenliğin açılışı 23 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Açılış etkinliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu öğrencilerinin sahne alacağı konser düzenlenecek.

KOREOGRAFİ EŞLİĞİNDE ORKESTRA

Öğrenciler konserde, keman, korno, flüt, viyolonsel, arp, klarnet, trompet ve fagot ile performans sergileyecek. Aynı okulun öğrencilerinin hazırladığı beden perküsyon gösterisinde ise öğrenciler, bedenlerini müzik enstrümanı olarak kullanırken, aynı zamanda bir koreografi eşliğinde farklı bir orkestra oluşturacak.

27 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Konuk tiyatro ekiplerinin 21 oyunu ile Şehir Tiyatroları'nın 7 oyununun sahneleneceği Çocuk Şenliği, 27 Nisan'a kadar Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

GEZİ PROGRAMI YAPILACAK

Şenlik süresince öykü atölyesi, piyano eşliğinde çocuk şarkıları korosu konseri, masal şarkıları konseri, işitme engelli çocuklar ile ailelerine yönelik işitme sorunları söyleşisi, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi"ve sosyal medyanın doğru kullanılması konulu söyleşiler düzenlenecek.

Şehir Tiyatroları'nın atölyeleri ile dekor, aksesuar ve ofis odalarının görülebileceği bir gezi programı da yapılacak.