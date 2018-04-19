taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.987
USD
4,0358
EURO
4,9953
ALTIN
175,43
PETR
74,1100

Çocuk Şenliği'nde şehit ve gazi çocukları ağırlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 34. Çocuk Şenliği, şehit ve gazi çocuklarını misafir edecek.

AA | 19.04.2018 - 12:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Şenliğin açılışı 23 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Açılış etkinliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu öğrencilerinin sahne alacağı konser düzenlenecek.

KOREOGRAFİ EŞLİĞİNDE ORKESTRA

Öğrenciler konserde, keman, korno, flüt, viyolonsel, arp, klarnet, trompet ve fagot ile performans sergileyecek. Aynı okulun öğrencilerinin hazırladığı beden perküsyon gösterisinde ise öğrenciler, bedenlerini müzik enstrümanı olarak kullanırken, aynı zamanda bir koreografi eşliğinde farklı bir orkestra oluşturacak.

Çocuk Şenliği'nde şehit ve gazi çocukları ağırlanacak

27 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Konuk tiyatro ekiplerinin 21 oyunu ile Şehir Tiyatroları'nın 7 oyununun sahneleneceği Çocuk Şenliği, 27 Nisan'a kadar Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

GEZİ PROGRAMI YAPILACAK

Şenlik süresince öykü atölyesi, piyano eşliğinde çocuk şarkıları korosu konseri, masal şarkıları konseri, işitme engelli çocuklar ile ailelerine yönelik işitme sorunları söyleşisi, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi"ve sosyal medyanın doğru kullanılması konulu söyleşiler düzenlenecek.

Şehir Tiyatroları'nın atölyeleri ile dekor, aksesuar ve ofis odalarının görülebileceği bir gezi programı da yapılacak.

Çocuk Şenliği'nde şehit ve gazi çocukları ağırlanacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'un duvarları renkleniyor
Grafiti sanatçısı Ahmet Sedat Tünay, İstanbul'un çehresinin güzelleşmesine katkıda bulunmak amacıyla kent duvarlarını rengarenk boyalarla süslüyor.
Don Kişot İstanbul'da sahnelendi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenen Don Kişot, sanatseverlerle buluştu.
'Hayvanlar ve Biz' sergisi açıldı
Zihinsel engellilerin hazırladıkları sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Tarihi çok eskilere dayanan cam üfleme sanatı
Baba mesleğini devam ettiren sıcak cam ustası Mustafa Dalkılıç, 35 yılı ardında bırakmanın gururunu yaşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

77
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

123
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

71
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

52
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

198
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

14
Hadise kilolarından kurtuldu

Hadise kilolarından kurtuldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM