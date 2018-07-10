Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda yaşlı adam rasgele çevirdiği telefon numarasına cinsel içerikli fotoğraflar atarak ahlaksız tekliflerde bulundu. Telefonun diğer ucunda ise kız çocuğu vardı.

BABASINA HABER VERDİ

Yaşadığı olaydan dolayı korku duyan küçük kız durumu babasına anlattı. Durumu öğrenen baba, bir süre kızının ağzından tacizci ile konuşarak buluşma ayarladı.

GÖZALTINA ALINDI

Buluşma yerine gelen tacizci, küçük kızın ailesi tarafından sokak ortasında linç edildi.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Çocuk tacizcisine tuzak kurup meydan dayağı attılar VİDEO