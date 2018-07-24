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Çocuk tacizcisini mahallelinin lincinden polis kurtardı

Bursa’da, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 24.07.2018 - 14:50..
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Kestel ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde, bir firmaya ait kampanya broşürleri dağıtan M.B.’nin, mahallede gezen yaşı küçük 3 çocuğu taciz etmeye kalkıştığı ileri sürüldü.

O esnada mahalledeki vatandaşlar olayı fark etti ve M.B.’ye saldırmaya başladı.

Çocuk tacizcisini mahallelinin lincinden polis kurtardı

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Konuyla ilgili ihbar alan polis ekipleri olay yerine gittikleri zaman M.B.’nin vatandaş tarafından linç edilmek istendiğini gördü.

M.B.’yi vatandaşın elinden zor alan ekipler şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlk işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

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