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Çocuk ve genç işçileri MEB denetleyecek

Çocuk ve genç işçilerin mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerin belirlenmesindeki yetki, Milli Eğitim Bakalnlığı'na verildi.

12.05.2017 - 23:09
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MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te bazı değişiklikler yapıldı.

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma esaslarını düzenleyen 5'inci maddede yapılan değişiklikle, bu kişilerin mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerin belirlenmesi görevini yapacak "yetkili makamlar" ifadesi, "Milli Eğitim Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe, "Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen, işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir." hükmü de eklendi.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları, öğrencilerine verilen, işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler, daha önce 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre kurulan Mesleki Eğitim Kurulu tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştı.

İlgili Kanun'da, işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin yapılacağı yerler ise il ve ilçelerde kurulan işletme belirleme komisyonları aracılığıyla yapılacağı şeklinde düzenlenmişti.

Yönetmelikle çocuk ve genç işçilerin mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerin belirlenmesi görevinin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesiyle birlikte, uygulamada çıkan belirsizlikler ve sorunlar da giderilmiş oldu.

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