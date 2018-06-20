Çocuk yanımızın kitabı: Tom Sawyer

Tom Sawyer de, Huck Finn de gerçek hayatta var olan karakterler ve bu kitap yoluyla çocukları eğlendirmek için yazıldı. Ancak Mark Twain, yetişkinlerin de bu öyküden keyif almasını umuyor.
(Mark Twain)
TOM SAWYER
Öyküde tuhaf batıl inanışlardan bahsediliyor ve bunların tamamı bu öykünün geçtiği zamanda Batı’daki çocuklar ve köleler arasında kabul görüyordu.
Her ne kadar çocuklar için olsa da, Twain, aslında yetişkinlere, geçmişte kim olduklarını, bir olay karşısında nasıl hissettiklerini, neler düşündüklerini anımsatmak istiyor.
Bu kitap, çocuklar ve çocuk yanını arayanlar için…
Tom Sawyer
Mark Twain
Çev.: Bülent O. Doğan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 112
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Damla Karakuş