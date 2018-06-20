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Çocuk yanımızın kitabı: Tom Sawyer

Yaşanmış gerçek olaylar örgüsü, çocukluğumuzun kitabı Tom Sawyer…

Özel İçerik | 20.06.2018 - 14:22..
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Tom Sawyer

Tom Sawyer de, Huck Finn de gerçek hayatta var olan karakterler ve bu kitap yoluyla çocukları eğlendirmek için yazıldı. Ancak Mark Twain, yetişkinlerin de bu öyküden keyif almasını umuyor.

Çocuk yanımızın kitabı: Tom Sawyer

(Mark  Twain)

TOM SAWYER

Öyküde tuhaf batıl inanışlardan bahsediliyor ve bunların tamamı bu öykünün geçtiği zamanda Batı’daki çocuklar ve köleler arasında kabul görüyordu.

Her ne kadar çocuklar için olsa da, Twain, aslında yetişkinlere, geçmişte kim olduklarını, bir olay karşısında nasıl hissettiklerini, neler düşündüklerini anımsatmak istiyor.

Bu kitap, çocuklar ve çocuk yanını arayanlar için…

Çocuk yanımızın kitabı: Tom Sawyer

Tom Sawyer

Mark Twain

Çev.: Bülent O. Doğan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 112

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Damla Karakuş

[email protected]

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