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Çocuk yaştaki baldızına tecavüz eden enişte tutuklandı

Osmaniye'de telefon alma vaadiyle alışverişe götürdüğü 13 yaşındaki baldızı M.G.'ye tecavüz ettiği öne sürülen Emrah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 29.10.2018 - 10:53..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan olayda, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde oturan kayınvalidesinin evine gelen Emrah A. (30), iddiaya göre telefon alacağını söylediği baldızı M.G. ile evden ayrıldı.

Aradan 3 saat geçmesine rağmen eve gelmeyen M.G.'yi merak eden annesi, Emrah A.'nın eşi olan diğer kızını arayıp, M.G. ile Emrah A.'nın eve gelip gelmediklerini sordu. Kızından olumsuz yanıt alan anne, durumu polise bildirdi.

KÜÇÜK KIZI ARABADAN ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

MOBESE görüntülerini izleyip, Emrah A.'nın gittiği yönü belirleyen polisler, şüphelinin otomobilini Sumbas İlçe Yolu'nda durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına aldırış etmeyen Emrah A., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Küçük Sanayi Sitesi içerisine giren Emrah A., baldızını arabadan atıp kaçmaya çalışsa da polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Başında darp izleri bulunan ve Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, eniştesinin kendisine zor kullanarak tecavüz ettiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk yaştaki baldızına tecavüz eden enişte tutuklandı

Emrah A.

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