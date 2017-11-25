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Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

Şırnak'ta, taksicilik yapan bir vatandaş, mahalledeki öğrencilerin ders çalışması için evinin bir odasını kütüphane yaptı.

DHA | 25.11.2017 - 12:54
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Şırnak'ta Merkez Gündoğdu Mahallesi'nde oturan, 7 kardeşi olan ve ekonomik sorunlar nedeniyle liseden sonra okuyamayan taksi sürücüsü 29 yaşındaki Mevlit İnan, mahalledeki öğrencilerin ders çalışması için 3 odalı evinin bir odasını kütüphaneye çevirdi.

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

GÜNDÜZ İLK VE ORTAOKUL, AKŞAM LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

İnan, mahalledeki öğrencilerin ders çalışması için odaya sandalye ve masalar yerleştirip, duvara da kitap rafları yaptırdı. İnan, kütüphaneye kendi olanakları ile aldığı kaynak kitapları yerleştirdi. Saat 15.00'ten 18.00'e kadar ilk ve ortaokula giden çocuklar gelip, kütüphaneden yararlanabiliyor. Çocuklar ders çalışırken, lise mezunu bir öğrenci de onlara yardımcı oluyor. Saat 19.00 ile 23.00 arasında ise lise öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan öğrenciler gelip ders çalışıyor.

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

"BEN OKUMADIM, OKUMAYA VESİLE OLMAK İSTEDİM"

Ekonomik sorunlar nedeniyle liseden sonra okuyamadığını belirten Mevlit İnan, bu yüzden çocukların ve gençlerin okumasına aracı olmak istediğini söyledi. İnan, "Bir Şırnaklı olarak bu kütüphaneyi açmak için elimden geleni yaptım. Bu kütüphaneyi çocuklar için yaptım. Ben okumadım, okumaya vesile olmak istedim. Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için her şeyi yapmaya hazırız ama çok eksikliklerimiz var. Kütüphanemizdeki raflarımız boş. Bize destek olunmasını istiyoruz. Keşke bütün binalarda çocuklar için böyle odalar kurulsaydı. Bütün binalarda böyle bir odanın yapılmasını istiyorum. Yaklaşık 15 küçük çocuğumuz var ilkokula giden. Ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz de var. Sabahları annem burada Kuran-ı Kerim dersi veriyor, sonra ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler geliyor." dedi.

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

8'inci sınıf öğrencisi Asmin İrmez, 10 kardeşi olduğu için evinde çalışma imkanı bulamadığından İnan'ın kurduğu kütüphaneye geldiğini belirterek, kaynak kitap konusunda yardım isteminde bulundu.

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

7 kardeşi bulunan 8'inci sınıf öğrencisi Aleyna İnan da mini kütüphanede çok daha iyi çalışabildiğini ifade ederek, "Evimiz kalabalık olduğu için evde çalışamıyoruz. Buraya gelip arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Burada çalışma ortamımız çok güzel. Kitap eksiğimiz var. Lütfen, elinizde fazladan kitabınız varsa bize gönderebilirsiniz." diye konuştu.

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

"EVDE ÇALIŞMA İMKANIMIZ YOK"

Elif Başçı da 7'nci sınıf öğrencisi olduğunu, ev ortamında ders çalışma imkanı olmadığından dolayı buraya geldiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Evimiz 2 odalı. Biz 4 kardeşiz. Evde her yer dolu, çalışma imkanımız yok. Mevlit ağabeyimiz bu kütüphaneyi açtığı için çalışma imkanımız oldu. Hedeflerimiz var bizim de. Öğretmen olmak, doktor olmak istiyoruz; benim hedefim doktor olmak. Kütüphanemizin birçok rafı boş. Test, kitap, kaynak, kalem, defter eksiğimiz var. Bize yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz."

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

"KAYNAK YARDIMINA İHTİYAÇ VAR"

12'nci sınıf öğrencisi Zeliş İnan ise kütüphanede hem ders çalıştığını hem de küçük öğrencilerin derslerine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Şu anda kaynak eksikliğimiz var. Her dersi dört dörtlük çalışamıyoruz. Kaynak yardımına ihtiyacımız var." dedi.
Üniversiteye hazırlanan lise mezunu Süheyla İnan tek amacının çocukların geleceğine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı

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