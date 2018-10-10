Çocuklar eskisi gibi oyun oynamıyor

Ottawa Üniversitesi’ne bağlı Doğu Ontario Çocuk Hastanesi (CHEO) Araştırma Enstitüsü’ndeki bir grup araştırmacı tarafından yürütülen ve üç yıl boyunca Kanada genelinde 8-12 yaş arası 10 bin 34 çocuğun izlendiği çalışmanın sonuçları, Springer Nature ve BMC Public Health isimli bilimsel dergilerde yayımlandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİKLİĞİ

Çalışmada, izlenen çocukların sadece üçte birinin, temel bir fiziksel etkinlik düzeyi olarak düşünülen kriterleri karşıladığı, geri kalan üçte ikisinin, top atma veya basit aerobik testlerde bile beklentilerin altında performans sergilediği, oyun oynama becerilerinden yoksun olduğu ve yeterli fiziksel aktivitesinin bulunmadığı belirlendi.

SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

CHEO Araştırma Enstitüsü Sağlıklı Aktif Yaşam ve Obezite Araştırmaları Direktörü Dr. Mark Tremblay, bu durumun çocukların sağlıkları üzerinde büyük etkileri olabileceğini söyledi.

"DAHA AĞIRLAR"

Dr. Tremblay, "Bugün çocukların eskiden olduklarından daha az aktif olduklarını biliyoruz. Eskiden olduğundan daha az uyuyorlar. Eskiden olduğundan daha ağırlar. Eskiden olduğundan daha yerleşik değiller" dedi.

"ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMIYOR"

Bu alanda ‘fiziksel okuryazarlık’ şeklinde yeni bir ölçüt olduğunu anlatan Dr. Tremblay, oyun çağındaki çocukların fiziksel aktivite ve yeterlilik seviyelerinde dramatik bir düşüş olduğunu belirtti. Çocukların kendilerini eğlendirme yollarının da değiştiğini söyleyen Tremblay, "Çocukluğumun çoğunu dışarıda oyun oynamakla harcadım ama parkta oynayan çocukları en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. 57 yaşındayım ve çocukluğumda aldığım en kötü ceza, dışarı çıkmamıza izin verilmemesiydi. Bu ise bugün sadece komik ve bugünün dünyasında kesinlikle bir anlamı yok. Çocuklar zaten dışarı çıkmıyor. Ebeveynler, yakın bir gelecekte “Git dışarda oyna” dedikleri çocuklarının, "Dışarıda ne yapabilirim ki?" cevabıyla karşılaşacak. Muhtemelen ömrü boyunca ağaçlara hiç tırmanmayan çocuklar olacak. Benzer şekilde bisiklete binmeyi asla öğrenemeyen bir çocuk, kısıtlı sayıda eğlence fırsatı bulan çocuklar" diye konuştu.