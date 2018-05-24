Çocuklar Gülben Ergen'i tanımadı

Arkadaşlarıyla buluşmak için Bebek'e gelen Gülben Ergen, mekana girmeden önce gazetecilere poz verdi.

Yeni single çalışmaları hakkında bilgi veren Gülben Ergen, “Serkan Kaya, Yıldız Tilbe’den parçalar var. Sezen Aksu’nun şarkıları da zulada” diye konuştu. Dizi defterini artık kapattığını belirtti.

ÇOCUKLARI GÖRÜNCE YANLARINA GİTTİ

Burak Törer ile daha önceden tanıştıklarını, arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyleyen Gülben Ergen, bir grup çocuğu fark edince yanlarına gitti.

"BİZ SENİ TANIMIYORUZ ABLA"

“Hadi fotoğraf çektirelim” hepsine sarılan Ergen, kendisini şok eden bir tepkiyle karşılaştı. Küçüklerden biri “Abla fotoğraf çekiliyoruz ama ben seni tanımıyorum ki” deyince dondu kaldı.

Sonra hemen gülmeye başlayıp çocuğun saçlarını okşadı.