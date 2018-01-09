Çocuklar için yeni 13 kitap

Sevgili çocuklar! Kitap okumayı seviyorsanız bunu erken yaşta yapmanız lazım. Okuma alışkanlığı küçüklükten kazanılan bir eylemdir. Dolayısıyla hem tatillerde hem de okuldan arta kalan zamanlarınızda bol bol kitap okuyun, küçük ve masum dünyanız zenginleşsin.

Sizler için kitap raflarında yerini alan 13 güzel kitabı bir araya getirdik. Sömestr tatiline az bir zaman kala, tatilinizi kitap okuyarak geçirin.

SÜLEYMAN BULUT - 101 YANILTMACA

Çağdaş çocuk edebiyatımızın araştırmacı yazarı Süleyman Bulut, halk edebiyatımızın en değerli örneklerini çocuklarla buluşturmaya devam ediyor!

Yazar: Süleyman Bulut

Yayınevi: Tudem Yayınları

Yayım yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 72

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D&R

HANZADE SERVİ - KALAMAR PANSİYON

Kalamar Pansiyon’u. Gerçek hayattan beslenen öyküsüyle ailevi konulara eğilen Servi, hayatın soğuk sürprizlerine mizahla karşı koyan enfes bir hikâye kurgulayarak okurlarını mucizelere inanmaya davet ediyor.

Yazar: Hanzade Servi

Yayınevi: Tudem Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 128

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D&R

LUCY COURTENAY - HAYVANLAR ALEMİ 5. KİTAP/ KORKAK KİTAP AYISI

Siz hiç zıplayan bir aslan gördünüz mü? Ya da uçmak isteyen bir penguen? Peki ya sudan korkan bir kutup ayısı? Görmediyseniz gelin, hayvanlar âlemine biraz daha yakından bakalım…

Yazar: Lucy Courtenay

Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları

Çeviren: Handan Sağlanmak Arlı

Basım yılı: 2017

Syf: 104

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İdefix

LUCY COURTENAY - HAYVANLAR ALEMİ 4. KİTAP/ BİLMİŞ BALİNA

Yazar: Lucy Courtenay

Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları

Çeviren: Handan Sağlamak Arlı

Yayım yılı: 2017

Syf: 104

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D&R

RUDYARD KİPLİNG - ORMAN KİTABI

Orman pek çok tehlikeyle doluydu. Ama belki de en kötüsü, bebekken elinden kaçırdığı Mogli’yi avlamaya ant içmiş acımasız kaplan Şer Han’dı...

Rudyard Kipling bu öyküsünde cesaret ve kararlılık, dostluk ve dayanışma, kurallar ve düzen temalarını işliyor.

Yazar: Rudyard Kipling

Yayınevi: Remzi Kitapevi

Çeviren: Nükhet İzet

Yayım yılı: 2017

Syf: 112

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D&R

UĞUR ÜNVER - FUTBOL AKADEMİSİ'NDE SÜRPRİZ

Akademide çocuklar sadece iyi bir sporcu olmayı değil; arkadaşlığın, dayanışmanın ve takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu öğrenecekler.

Yazar: Uğur Ünver

Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 216

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Kitap Yurdu

RIFAT ILGAZ - BONCUK KEDİM

Edebiyatımızın “Koca Çınar”ı Rıfat Ilgaz’ın çocuk ve gençler için yazdığı şiirler Zeynep Özatalay’ın çizgileriyle buluşarak yeniden yayımlandı.

Yazar: Rıfat Ilgaz

Yayınevi: Çınar Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 64

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İdefix

ŞEYMA AYIK - TIRTIL TONTİNİ VE NEŞELİ AYDEDE

Şeyma Ayık'tan eğelneceli bir kitap..

Yazar: Şeyma Ayık

Yayınevi: Altın Kitaplar

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 36

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Kitap Yurdu

CORNEİLA MAUDE SPELMAN - NASIL HİSSEDİYORUM/ SENİ ÖZLEDİĞİM ZAMAN

Nasıl Hissediyorum: Duygularımızla baş etmenin yolları

Yazar: Corneila Maude Spelman

Yayınevi: Büyülü Fener

Çeviren: Sanem Karaçam

Yayım yılı: 2017

Syf: 24

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D&R

SÖZCÜKLER - BAK VE ÖĞREN

Ne kadar şirin bir kitap!

Çocuklar bu “Bak ve Öğren” kitabıyla yeni sözcükleri kolayca öğrenecek.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Martı Yayınları

Çeviren: Gamze Tuncel Demir

Yayım yılı: 2017

Syf: 10

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İdefix

GÖKÇE AKGÜL - ALBERT EİNSTEİN / DÜNYAYA YÖN VERENLER SERİSİ

Fizik alanında çığır açan bu bilim insanının fotoelektrik etki, Brown Hareketi, kütle-enerji eşitliği ve özel görelilik kuramıyla ilgili çalışmalarına göz atmak ister misiniz?

Yazar: Gökçe Akgül

Yayınevi: Karakarya Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 64

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D&R

CHRISTIAN HILL - GEÇMİŞİN BÜYÜK HAKLARI - MISIRLILAR

Üç kitaplık bu seride, merak uyandıran pek çok bilgi ile zenginleştirilmiş öyküler okuyacaksınız.

Yazar: Christian Hill

Yayınevi: Redhouse Kidz Yayınları

Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Yayım yılı: 2017

Syf: 112

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]