Çocuklar için yeni 13 kitap

Sevgili çocuklar! Kitap okumayı seviyorsanız bunu erken yaşta yapmanız lazım. Okuma alışkanlığı küçüklükten kazanılan bir eylemdir. Dolayısıyla hem tatillerde hem de okuldan arta kalan zamanlarınızda bol bol kitap okuyun, küçük ve masum dünyanız zenginleşsin.
Sizler için kitap raflarında yerini alan 13 güzel kitabı bir araya getirdik. Sömestr tatiline az bir zaman kala, tatilinizi kitap okuyarak geçirin.
SÜLEYMAN BULUT - 101 YANILTMACA
Çağdaş çocuk edebiyatımızın araştırmacı yazarı Süleyman Bulut, halk edebiyatımızın en değerli örneklerini çocuklarla buluşturmaya devam ediyor!
Yazar: Süleyman Bulut
Yayınevi: Tudem Yayınları
Yayım yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 72
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HANZADE SERVİ - KALAMAR PANSİYON
Kalamar Pansiyon’u. Gerçek hayattan beslenen öyküsüyle ailevi konulara eğilen Servi, hayatın soğuk sürprizlerine mizahla karşı koyan enfes bir hikâye kurgulayarak okurlarını mucizelere inanmaya davet ediyor.
Yazar: Hanzade Servi
Yayınevi: Tudem Yayınları
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 128
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LUCY COURTENAY - HAYVANLAR ALEMİ 5. KİTAP/ KORKAK KİTAP AYISI
Siz hiç zıplayan bir aslan gördünüz mü? Ya da uçmak isteyen bir penguen? Peki ya sudan korkan bir kutup ayısı? Görmediyseniz gelin, hayvanlar âlemine biraz daha yakından bakalım…
Yazar: Lucy Courtenay
Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları
Çeviren: Handan Sağlanmak Arlı
Basım yılı: 2017
Syf: 104
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LUCY COURTENAY - HAYVANLAR ALEMİ 4. KİTAP/ BİLMİŞ BALİNA
Yazar: Lucy Courtenay
Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları
Çeviren: Handan Sağlamak Arlı
Yayım yılı: 2017
Syf: 104
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RUDYARD KİPLİNG - ORMAN KİTABI
Orman pek çok tehlikeyle doluydu. Ama belki de en kötüsü, bebekken elinden kaçırdığı Mogli’yi avlamaya ant içmiş acımasız kaplan Şer Han’dı...
Rudyard Kipling bu öyküsünde cesaret ve kararlılık, dostluk ve dayanışma, kurallar ve düzen temalarını işliyor.
Yazar: Rudyard Kipling
Yayınevi: Remzi Kitapevi
Çeviren: Nükhet İzet
Yayım yılı: 2017
Syf: 112
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UĞUR ÜNVER - FUTBOL AKADEMİSİ'NDE SÜRPRİZ
Akademide çocuklar sadece iyi bir sporcu olmayı değil; arkadaşlığın, dayanışmanın ve takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu öğrenecekler.
Yazar: Uğur Ünver
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 216
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RIFAT ILGAZ - BONCUK KEDİM
Edebiyatımızın “Koca Çınar”ı Rıfat Ilgaz’ın çocuk ve gençler için yazdığı şiirler Zeynep Özatalay’ın çizgileriyle buluşarak yeniden yayımlandı.
Yazar: Rıfat Ilgaz
Yayınevi: Çınar Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 64
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ŞEYMA AYIK - TIRTIL TONTİNİ VE NEŞELİ AYDEDE
Şeyma Ayık'tan eğelneceli bir kitap..
Yazar: Şeyma Ayık
Yayınevi: Altın Kitaplar
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 36
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CORNEİLA MAUDE SPELMAN - NASIL HİSSEDİYORUM/ SENİ ÖZLEDİĞİM ZAMAN
Nasıl Hissediyorum: Duygularımızla baş etmenin yolları
Yazar: Corneila Maude Spelman
Yayınevi: Büyülü Fener
Çeviren: Sanem Karaçam
Yayım yılı: 2017
Syf: 24
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SÖZCÜKLER - BAK VE ÖĞREN
Ne kadar şirin bir kitap!
Çocuklar bu “Bak ve Öğren” kitabıyla yeni sözcükleri kolayca öğrenecek.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Martı Yayınları
Çeviren: Gamze Tuncel Demir
Yayım yılı: 2017
Syf: 10
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GÖKÇE AKGÜL - ALBERT EİNSTEİN / DÜNYAYA YÖN VERENLER SERİSİ
Fizik alanında çığır açan bu bilim insanının fotoelektrik etki, Brown Hareketi, kütle-enerji eşitliği ve özel görelilik kuramıyla ilgili çalışmalarına göz atmak ister misiniz?
Yazar: Gökçe Akgül
Yayınevi: Karakarya Yayınları
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 64
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CHRISTIAN HILL - GEÇMİŞİN BÜYÜK HAKLARI - MISIRLILAR
Üç kitaplık bu seride, merak uyandıran pek çok bilgi ile zenginleştirilmiş öyküler okuyacaksınız.
Yazar: Christian Hill
Yayınevi: Redhouse Kidz Yayınları
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu
Yayım yılı: 2017
Syf: 112
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]