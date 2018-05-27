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Çocuklar için sahneye çıktılar

Kayseri'de bir okulun birinci sınıf öğrencilerinin velileri ile yakınları, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocuklar için sahneye çıktı.

AA | 27.05.2018 - 12:53..
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Talas Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu 1/F sınıfının öğretmeni Aysun Dağtekin, özellikle savaş mağduru Suriyeli çocuklar ile Doğu Türkistanlı çocukların tiyatroyla tanışmaları amacıyla 'Senin İçin Buradayım' adlı projeyi hazırladı.

SAHNEDE TER DÖKTÜLER

Aysun Dağtekin, öğrencilerin velileri ve yakınlarıyla yaklaşık 6 ay boyunca 'Yaşasın Barış' isimli tiyatro oyunu için hazırlık yaptı. Provaları okulun konferans salonunda yapılan oyunun kostümleri velilerin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle İstanbul'dan kiralandı.

Daha önce hiç tiyatro sahnesine çıkmamış anneler, babalar, dedeler, dayılardan oluşan 20 kişi hem kendi çocukları hem de başka çocuklar için sahnede ter döktü.

Çocuklar için sahneye çıktılar

700 ÇOCUĞA ULAŞTIRLAR

Proje Koordinatörü Aysun Dağtekin, hem savaş mağduru çocuklar hem de kendi öğrencileri için velilerle birlikte tiyatro oyunu hazırladıklarını ve sahnelediklerini söyledi.

Tiyatroyu sevdirmenin yanı sıra projeyle velilerin arasındaki dayanışmayı artırmayı, veli, öğretmen, okul iş birliğini güçlendirmeyi de amaçladıklarını anlatan Aysun Dağtekin, bu sayede yaklaşık 700 çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Çocuklar için sahneye çıktılar

"DEDEM KRAL OLDU"

Oyunda kral rolünü oynayan 66 yaşındaki Adnan Gökalp, torunu Çınar'ın okulda eğitim aldığını, projeyi duyunca katılmak istediğini söyledi. Daha önce hiç sahne deneyimi olmadığını belirten Adnan Gökalp, "Önce yapabilir miyim diye tereddüt ettim ama gayet de güzel oldu. Torunum, 'Dedem kral oldu.' diye herkese yaydı. Balıkesir'den kızım oyunumuzu seyretmeye geldi. Çok mutlu olduk" dedi.

Çocuklar için sahneye çıktılar

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