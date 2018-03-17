Çocuklar iyiliği 'Altın Kız' ile öğreniyor

Ankara Devlet Tiyatrosunun çocuklarla buluşturduğu "Altın Kız" oyunu ile iyilik, kötülük, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel kavramların çocuklara tiyatro yoluyla öğretilmesi amaçlanıyor.

DÜŞ İLE GERÇEĞİN İÇ İÇE GEÇTİĞİ OYUN

Bulgar yazar Keva Apostolova'nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçeye çevirdiği, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız'ın yaşadığı düş ile gerçeğin konu edindiği 'Altın Kız' adlı oyun, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığını öğretiyor.

Oyunun dramaturgu Meriç Bardakçı, dekor tasarımı Özge Akarsu, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı ise Mehmet Yaşayan'a ait.

Müziklerini Kemal Günüç'ün, dans düzenini Yıldız Venedik'in yaptığı oyunda Yeşimgül Alaydın, Orida Yıldıran, Fikriye Musluoğlu, Hakan Sağlam, Taner Aktaş, Dilek Ersoy, Umut Yılmaz, Çilem Avunç, Çisel Ocak, Mehmet Uğur Nak ve Eylem Dağarslanı rol alıyor.