taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,70
PETR
66,1300

Çocuklar iyiliği 'Altın Kız' ile öğreniyor

Devlet Tiyatrolarının minik tiyatroseverlerle buluşturduğu 'Altın Kız' isimli yeni oyunu ile çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştıkları öğretisi sunuluyor.

AA | 17.03.2018 - 15:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ankara Devlet Tiyatrosunun çocuklarla buluşturduğu "Altın Kız" oyunu ile iyilik, kötülük, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel kavramların çocuklara tiyatro yoluyla öğretilmesi amaçlanıyor.

DÜŞ İLE GERÇEĞİN İÇ İÇE GEÇTİĞİ OYUN

Bulgar yazar Keva Apostolova'nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçeye çevirdiği, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız'ın yaşadığı düş ile gerçeğin konu edindiği 'Altın Kız' adlı oyun, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığını öğretiyor.

Çocuklar iyiliği 'Altın Kız' ile öğreniyor

Oyunun dramaturgu Meriç Bardakçı, dekor tasarımı Özge Akarsu, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı ise Mehmet Yaşayan'a ait.

Müziklerini Kemal Günüç'ün, dans düzenini Yıldız Venedik'in yaptığı oyunda Yeşimgül Alaydın, Orida Yıldıran, Fikriye Musluoğlu, Hakan Sağlam, Taner Aktaş, Dilek Ersoy, Umut Yılmaz, Çilem Avunç, Çisel Ocak, Mehmet Uğur Nak ve Eylem Dağarslanı rol alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TRT Belgesel Ödüllerinde 38 film finalde
Bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilecek Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde 3 kategoride 38 film finale kaldı.
Vizyondaki filmler
Sinemaseverlerin keyifle izleyeceği yeni filmler vizyona girdi.
Yer altı şehri açılışa hazırlanıyor
Nevşehir'de, 3 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıdığı belirtilen yer altı şehri açılıyor.
Dünyada tiyatronun kısa tarihçesi
Bir duyguyu, düşünceyi, öyküyü sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatına tiyatro denir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

281
TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

113
Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

64
ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

63
Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

59
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

114
Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM