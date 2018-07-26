Çocuklar kodlamayla mühendisliğe adım atıyor

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinesinde yürütülen 'Beyrobokod' projesiyle robotik kodlama yaz kursu açıldı.

VERİMLİ YAZ TATİLİ

Mühendisliğe ilgiyi arttırmak ve çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kurs kapsamında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin robot atölyesinde verilen eğitimlere 5 ve 6'ncı sınıfı bitiren öğrenciler katılıyor.

MÜHENDİSLİĞE ADIM

Çocuklar, yaz boyunca düzenlenen birer aylık eğitimlerle matematiksel ve algoritmik zekalarını geliştirecekleri kodlama ve elektronik becerileri geliştiren 18 farklı uygulama yaparak mühendisliğe bir nevi adım atıyor.

ÖĞRENCİLERE KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, 'Robotik Kodlama Kursu' yaz dönemi 1'inci seviyeyi tamamlayan öğrencilere katılım belgelerini verdi. Dursun, 2'nci seviye 'mblock arduino' kursunun İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılacağını ve kayıtların alındığını söyledi.

Hürrem Dursun, projenin teknik sorumlusu ve okulun müdür yardımcısı Engin Turan'a teşekkür ederek projeyle 143 çocuğun eğitim aldığını, yaz kursunaysa 24 öğrencinin katıldığını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE AÇIK

Beyrobokod' projesi yürütücüsü Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner ise 'Beyrobokod' atölyesinin tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin hizmetine açık olduğunu söyleyerek eğitimci eğitimleri vererek de projenin yaygın etkisinin arttırılmasını hedeflediklerini anlattı.