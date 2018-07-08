Çocuklar torpil attı kumaş deposu alev aldı

Kumaş deposundaki malzemelerin patlayan torilden tutuşmasını sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahele etmesine rağmen depo tamamen kullanılmaz hale geldi.
4 ARAÇTAN 1 SAATLİK ÇALIŞMA
Mümin Şen'e ait Demirtaş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın zemin katında bulunan kumaş deposundaki malzemeler iddiaya göre çocukların attığı torpille alev aldı.
Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı depoyu saran alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Depo tamamen kullanılamaz hale geldi.