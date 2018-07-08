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Çocuklar torpil attı kumaş deposu alev aldı

Bursa'da çocukların attığı torpille yandığı belirtilen kumaş deposu küle döndü.

AA | 08.07.2018 - 07:40..
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Kumaş deposundaki malzemelerin patlayan torilden tutuşmasını sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahele etmesine rağmen depo tamamen kullanılmaz hale geldi.

Çocuklar torpil attı kumaş deposu alev aldı

4 ARAÇTAN 1 SAATLİK ÇALIŞMA

Mümin Şen'e ait Demirtaş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın zemin katında bulunan kumaş deposundaki malzemeler iddiaya göre çocukların attığı torpille alev aldı.

Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı depoyu saran alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çocuklar torpil attı kumaş deposu alev aldı

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