Çocuklar torpil attı kumaş deposu alev aldı

2

Fikirci Bey yazdı: GÖRDÜĞÜME Mİ İNANAYIM?

Meselelerin bir gösterilmek istenen yönü bir de asılları var. Türkiye'de aslında ne oldu sorusunun cevabı gizleniyor. Bize düşen her daim uyanık olmak, doğruları bulmak için düşmanlara dikkat etmek.