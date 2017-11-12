Çocuklar yolda buldukları altın küpeyi polise teslim etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 12 yaşlarındaki 3 çocuk, yolda buldukları bir çift altın küpeyi, sahibinin bulunması için polise teslim etti. Emniyet yetkilileri, örnek davranışları dolayısıyla çocuklara teşekkür etti.

"BİZİM OLMAYAN BİR ŞEYİ ALMAMAK BİZE ÖĞRETİLDİ"

Neval Yaralı Milli Egemenlik Eğitim Ortaokulu öğrencileri İsmet Kurtgöz, Enver Aşık ve Emirhan Kaya, yolda bisikletle gezerken, küçük kutu içerisinde bir çift altın küpe buldu. Öğrenciler, altın küpeleri Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp, sahibine ulaştırılması için teslim etti. Küpeyi bulan öğrencilerden Emirhan Kaya, "Mahallede bisikletle gezerken, yerde küçük bir kutu gördük. Durup içine baktığımızda bir çift altın küpe olduğunu görünce şaşırdık. Bize haramdan kimsenin bir şey kazanamayacağı öğretildi. Bizim olmayan bir şeyi de almak yerine sahibinin bulunup, ulaştırılması için polise teslim ettik. İnşallah küpenin sahibi bir an önce bulunur." dedi.

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de örnek davranışları nedeniyle çocuklara teşekkür etti.