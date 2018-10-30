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Çocuklara eğitim yardımı için Fransa'dan geldi

Fransa'da bir yardım kuruluşunda 3 gün çalışan, sosyoloji bölümü öğrencisi kadın, Türkiye'de eğitim gören ancak maddi durumu yetersiz olan çocuklara yardım için Fransa’dan geldi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 11:53..
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Kamile Sulutaş, Türkiye'de de eğitim gören ancak maddi durumu yetersiz olan çocuklara yardım için Fransa'dan gelerek, kendi elleriyle çocuklara kendi elleriyle ayakkabı mont alıp giydirdi.

ÇOCUKLARIN YARDIMINA KOŞTU

Fransa'da olan ve burada bir yardım kuruluşunda ücret karşılığı 3 gün çalışan 3 çocuk annesi Kamile Sulutaş. Fransa'da da kazandığı parayı yine Türk çocuklarının eğitimi için harcayan ve sürekli eğitim gören çocuklara yardım ettiğini söyleyen Sulutaş, "Gazi Aslan'ın eğitim gören çocuklara yardım ettiğini sosyal medyada gördüm. Ben de katılıp yardım etmek istedim" dedi.

Çocuklara eğitim yardımı için Fransa'dan geldi

"YARDIM ETMEK İÇİN FRANSA'DAN GELDİM"

Kamile Sulutaş, "Ben yardım ettiğim çocukları bizzat görmek istedim. Onlara kendi ellerimle yardım etmek istedim. Bu nedenle Fransa'dan Adana'ya sırf çocuklara yardım etmek için geldim. Gazi Aslan ile birlikte çocuklara ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemesi aldık. Daha sonra da bu çocuklara bunları dağıttık. Çocukların bunları aldığında yüzlerindeki mutluluğu görmek beni çok sevindirdi. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek" dedi.

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